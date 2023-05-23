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Мужчина упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону днем 23 мая

23 мая 2023, 10:05
Фото: donland.ru
Еще один человек может упасть с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина оказался за ограждением Ворошиловского моста и упал в воду, сообщают СМИ.

Как ростовчанин оказался за ограждением, остается загадкой, но очевидцы пытались ему помочь. Они рассказали в соцсетях, что также к этому месту прибыли сотрудники полиции.

Позже Donday написал, что мужчина не удержался и упал в воду, из-за чего получил серьезные травмы.  Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

«Хоть не читай новости», — написали пользователи в комментариях.

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Фото: «Городской репортер»

«Нужно пытаться спасти мужчину. Как правило, человек живет нормальной жизнью дальше», — заявили горожане.

Ранее в аналогичной ситуации была местная жительница, которая оказалась за перилами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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