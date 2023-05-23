Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как ростовчанин оказался за ограждением, остается загадкой, но очевидцы пытались ему помочь. Они рассказали в соцсетях, что также к этому месту прибыли сотрудники полиции.
Позже Donday написал, что мужчина не удержался и упал в воду, из-за чего получил серьезные травмы. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Хоть не читай новости», — написали пользователи в комментариях.
«Нужно пытаться спасти мужчину. Как правило, человек живет нормальной жизнью дальше», — заявили горожане.
Ранее в аналогичной ситуации была местная жительница, которая оказалась за перилами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.