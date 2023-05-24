Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Град начался в районе Сельмаш, здесь также прошел ливень. Вышедшие на улицу без зонтов горожане начали прятаться от осадков.
При этом в Пролетарском районе града не было, но сейчас продолжается ливень. Согласно прогнозам синоптиков, дождь в городе будет идти в течение всего дня.
Осадки ожидаются и в четверг, 25 мая, а температура воздуха составит 26 градусов. Дождливая погода в городе сохранится до 30 мая.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.