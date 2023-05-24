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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

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Град размером с горох выпал в Ростове-на-Дону днем 24 мая

24 мая 2023, 11:04
Фото: FCB Excalibur/cc by sa/flickr.com
Град размером с горох выпал в Ростове-на-Дону днем 24 мая
В Ростове-на-Дону днем в среду, 24 мая, испортилась погода и начался град, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Град начался в районе Сельмаш, здесь также прошел ливень. Вышедшие на улицу без зонтов горожане начали прятаться от осадков.

При этом в Пролетарском районе града не было, но сейчас продолжается ливень. Согласно прогнозам синоптиков, дождь в городе будет идти в течение всего дня.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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Осадки ожидаются и в четверг, 25 мая, а температура воздуха составит 26 градусов. Дождливая погода в городе сохранится до 30 мая.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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