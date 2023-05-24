Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Собеседник подчеркивает, что сами по себе бананы, которые продаются в Ростове, не являются жизненно важными или необходимыми для человека. Их хотят сделать таковыми в силу политической ситуации.
«Сегодня стоимость килограмма бананов в магазинах составляет от ста до 140 рублей. При этом массовой потребности бананов для дончан не наблюдается», — отмечает Владислав Махмудов.
По словам эксперта, полезные качества банана являются предметом спора у специалистов.
«Конечно же, поддержать дружественные страны необходимо. Это хорошее решение. Но как быть с местными фруктами, на которые, вероятно, цена не упадет в несколько раз, как это предполагается с бананами?» — задается вопросом собеседник.
Спикер разъясняет, что поставка бананов без взимания таможенной пошлины, с одной стороны, поддержит африканские страны. За счет этого в Ростове снизится цена на заморский фрукт.
«Но с другой стороны, донские фрукты тоже должны быть доступными по цене для жителей и гостей региона. Только в этом случае будет соблюден баланс. А у людей будет выбор не только в сторону бананов, но и других полезных фруктов», — резюмирует собеседник.
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