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Ростовский эксперт высказался о планах признать бананы социально значимым продуктом

24 мая 2023, 07:31
Фото: jeepersmedia/Mike Mozart/flickr.com
Ростовский эксперт высказался о планах признать бананы социально значимым продуктом
Бананы, в силу политической ситуации в мире, хотят сделать социально важным продуктом, наравне с другими фруктами, такими, как яблоки, груши, абрикосы, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Собеседник подчеркивает, что сами по себе бананы, которые продаются в Ростове, не являются жизненно важными или необходимыми для человека. Их хотят сделать таковыми в силу политической ситуации.

«Сегодня стоимость килограмма бананов в магазинах составляет от ста до 140 рублей. При этом массовой потребности бананов для дончан не наблюдается», — отмечает Владислав Махмудов.

По словам эксперта, полезные качества банана являются предметом спора у специалистов. 

«Конечно же, поддержать дружественные страны необходимо. Это хорошее решение. Но как быть с местными фруктами, на которые, вероятно, цена не упадет в несколько раз, как это предполагается с бананами?» — задается вопросом собеседник.

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Спикер разъясняет, что поставка бананов без взимания таможенной пошлины, с одной стороны, поддержит африканские страны. За счет этого в Ростове снизится цена на заморский фрукт.

«Но с другой стороны,  донские фрукты тоже должны быть доступными по цене для жителей и гостей региона. Только в этом случае будет соблюден баланс. А у людей будет выбор не только в сторону бананов, но и других полезных фруктов», — резюмирует собеседник.

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