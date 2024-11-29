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Цены на продукты

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Ноябрь
Названы продукты, цены на которые взлетели в Ростовской области в ноябре
Цены на продукты в Ростовской области подскочили на несколько рублей за месяц. Некоторые товары подорожали даже на 20-30 рублей, следует из данных Ростовстата.
29 ноября, 14:48
Октябрь
Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза
В Ростовской области картофель оптом подорожал сразу в 1,7 раза из-за погодных условий и плохого урожая, сообщают СМИ.
2 октября, 09:49
Июль
Ростов-на-Дону вошёл в топ городов с самыми дорогими гамбургерами
29 июля, 14:22
Июнь
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожает шоколад
С начала года шоколад в России подорожал на 15%, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».
24 июня, 08:40
В Ростовской области взлетели цены на огурцы
В Ростовской области наблюдается рост цен на огурцы в годовом сравнении, сообщает Банк России в своем отчете об инфляции в регионе.
23 июня, 08:00
Доктор экономических наук Туманян объяснил, почему в Ростове всё резко подорожало
21 июня, 14:27
Апрель
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
28 апреля, 09:20
Март
Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить при покупке мяса
Где в Ростовской области можно купить самое недорогое мясо выяснили в редакции RostovGazeta.
17 марта, 15:18
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
16 марта, 11:29
Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо
Самые низкие средние цены на говядину среди городов Ростовской области оказались в Волгодонске, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
3 марта, 06:50
Февраль
Профессор экономики рассказал, как остановить рост цен в Ростовской области
28 февраля, 15:09
В Ростовской области жители страдают от нашествия волков и поштучно покупают яйца
17 февраля, 19:01
В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов
В Ростовской области землю вокруг аэропорта Платов затопило рекой, пока дончане простаивали в пробках и удивлялись стремительному росту цен на мясо.
15 февраля, 15:15
«Увязли в кредитах»: почему в Ростовской области беднеет население
2 февраля, 15:17
Январь
В Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей
1 января, 11:02
Декабрь 2023
Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова
30 декабря 2023, 11:07
Цены на алкоголь в Ростовской области увеличатся с 1 января
28 декабря 2023, 17:15
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
28 декабря 2023, 15:27
Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года
21 декабря 2023, 18:26
Во сколько ростовчанам обойдется новогодний стол: подсчитали на личном примере
15 декабря 2023, 20:41

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