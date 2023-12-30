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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова

Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова

30 декабря 2023, 11:07
Фото: rostovgazeta.ru
Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова
В Ростове с полок и прилавков продовольственных магазинов начали пропадать ценники на куриные яйца, об этом сообщили донские СМИ.

Новый год все ближе, а цены на яйца продолжают расти как на дрожжах. На днях Ростовстат объявил, что цены на яйца в Ростовской области взлетели до 142 рублей за десяток. При этом в Ростове-на-Дону оказались одни из самых низких цен в регионе — 138 рублей за лоток.

Портал Ro.Today предположил, что перед Новым годом цены на яйца резко выросли, поскольку из магазинов стали пропадать ценники на куриные яйца. Очевидцы рассказали, что такое явление наблюдается в нескольких крупных сетевых магазинах, например, «Ленте».

По словам ростовчан, в отдельных магазинах ценники можно найти только на один вид яиц, а в некоторых магазинах их не будет вовсе. При этом, чем выше цена в магазине — тем ниже вероятность определить стоимость яиц без считывателя штрихкодов.

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Пока неизвестно, почему именно начали пропадать ценник. Некоторые дончане предполагают, что ценники массово отстутствуют из-за продавцов, не успевающих заменить их из-за загруженности перед Новым годом. Однако официально эта информация не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее корреспондент RostovGazeta сняла фоторепортаж, чтобы выяснить, как менялись цены на десяток яиц в Ростове в декабре.

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