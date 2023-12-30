Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова

Новый год все ближе, а цены на яйца продолжают расти как на дрожжах. На днях Ростовстат объявил, что цены на яйца в Ростовской области взлетели до 142 рублей за десяток. При этом в Ростове-на-Дону оказались одни из самых низких цен в регионе — 138 рублей за лоток.