rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Цены на продукты в Ростове

Выбрать дату
Апрель 2024
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
4 апреля 2024, 17:40
Март 2024
Стало известно, где в Ростовской области продают самое дешевое мясо
Самые низкие средние цены на говядину среди городов Ростовской области оказались в Волгодонске, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
3 марта 2024, 06:50
Декабрь 2023
Ценники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах Ростова
30 декабря 2023, 11:07
Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
27 декабря 2023, 06:41
В Ростове в магазинах стали ограничивать продажу яиц в одни руки
26 декабря 2023, 17:44
Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья
10 декабря 2023, 15:01
Октябрь 2023
Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения
19 октября 2023, 15:39
Июль 2023
Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года
31 июля 2023, 15:28
Июнь 2023
Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю
В торговых сетях Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, сообщил директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов.
24 июня 2023, 09:35
Голубев потребовал ужесточить борьбу с торговцами-нелегалами в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев потребовал ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей в Ростовской области, сообщили в правительстве региона, вопрос обсуждался на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
23 июня 2023, 14:21
Клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области
Продавцы Ростова заявили, что клубника дорожает из-за подтопления в Херсонской области, сообщает корреспондент RostovGazeta, который побывал сегодня ны рынке.
8 июня 2023, 12:11
Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
В Ростове резко подскочили цены на репчатый лук, за его килограмм предлагают отдать порядка 100 рублей.
7 июня 2023, 15:56
Апрель 2023
Стало известно, сколько тратят ростовчане на приготовление борща
Приготовление постного борща в Ростове обойдется в 108 рублей, подсчитали эксперты.
10 апреля 2023, 14:11
Стало известно, что подорожало больше всего в Ростовской области
9 апреля 2023, 11:50
Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове
Чаще всего жители Дона жалуются на качество продуктов. Многие до сих пор не знают, что проверить качество выбранной продукции можно не выходя из магазина. О способах проверки рассказал RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.
7 апреля 2023, 17:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика