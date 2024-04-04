Цены на продукты в Ростове

Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове

Чаще всего жители Дона жалуются на качество продуктов. Многие до сих пор не знают, что проверить качество выбранной продукции можно не выходя из магазина. О способах проверки рассказал RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.