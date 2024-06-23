В Ростовской области взлетели цены на огурцы

По данным ЦБ РФ, в этом году основное сезонное снижение цен на огурцы произошло в апреле. Кроме того, расходы сельхозпредприятий выросли, в том числе на оплату труда сотрудников. Как следствие, в годовом выражении огурцы подорожали, а рост цен на помидоры ускорился.