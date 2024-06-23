В Ростовской области взлетели цены на огурцы

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В сообщении Центробанка сказано, что овощи, выращиваемые в теплицах, ненамного подешевели по сравнению с прошлым годом.
По данным ЦБ РФ, в этом году основное сезонное снижение цен на огурцы произошло в апреле. Кроме того, расходы сельхозпредприятий выросли, в том числе на оплату труда сотрудников. Как следствие, в годовом выражении огурцы подорожали, а рост цен на помидоры ускорился.
Годовая инфляция при этом в Ростовской области в мае подскочила до 7,64% после 6,96% месяцем ранее. А рост цен на продовольственные товары достиг в мае 9,73% после 8,47% в апреле.
Ранее стало известно, что в Ростовской области подорожал картофель. При этом фермеры отмечают, что урожайность этого овоща выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.