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В Ростовской области взлетели цены на огурцы

В Ростовской области взлетели цены на огурцы

23 июня 2024, 08:00
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области взлетели цены на огурцы
В Ростовской области наблюдается рост цен на огурцы в годовом сравнении, сообщает Банк России в своем отчете об инфляции в регионе.

В сообщении Центробанка сказано, что овощи, выращиваемые в теплицах, ненамного подешевели по сравнению с прошлым годом.

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По данным ЦБ РФ, в этом году основное сезонное снижение цен на огурцы произошло в апреле. Кроме того, расходы сельхозпредприятий выросли, в том числе на оплату труда сотрудников. Как следствие, в годовом выражении огурцы подорожали, а рост цен на помидоры ускорился.

Годовая инфляция при этом в Ростовской области в мае подскочила до 7,64% после 6,96% месяцем ранее. А рост цен на продовольственные товары достиг в мае 9,73% после 8,47% в апреле.

Ранее стало известно, что в Ростовской области подорожал картофель. При этом фермеры отмечают, что урожайность этого овоща выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

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#Общество#Ростовская область#Цены на продукты#Огурцы#Зарплаты#Цены на овощи#Росстат#Потребительские цены#Фермеры
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