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Цены на овощи

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2024
Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле
13 октября 2024, 14:57
Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области бешено растут цены на овощи
Донские аграрии отчитались об урожае в 2024 году и раскрыли причинах роста цен на овощи, сообщает ДонТР.
4 сентября 2024, 05:36
В Ростовской области взлетели цены на картофель и лук
3 сентября 2024, 18:45
ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель
Центральный Банк России объяснил, почему в Ростовской области значительно выросли цены на картофель. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
23 июня 2024, 08:50
В Ростовской области взлетели цены на огурцы
В Ростовской области наблюдается рост цен на огурцы в годовом сравнении, сообщает Банк России в своем отчете об инфляции в регионе.
23 июня 2024, 08:00
Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%
2 июня 2024, 13:31
Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
13 мая 2024, 06:58
2023
Стоимость лука взлетела до 119 рублей за 1 кг в мае в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в мае резко подорожал лук, стоимость которого теперь достигает 119 рублей за килограмм, следует из ценников в магазинах.
12 мая 2023, 07:11

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