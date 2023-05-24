Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Издание 161.ру со ссылкой на источник написало, что в Неклиновском районе неизвестный мужчина в камуфляжной форме перепрыгнул через ограждение, что заметили пограничники. Издание уточнило, что он якобы побежал в лес при попытке скрыться.
«Сотрудники вели с ним переговоры, но тот угрожал самодельным боеприпасом и говорил не подходить. В какой-то момент по неизвестной причине сработало устройство и произошел взрыв», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина погиб, больше никто не пострадал. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее жителей из Ростовской области предупреждали о звуках взрывов в мае.