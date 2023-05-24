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Стало известно, как выглядел мужчина, подорвавшийся на границе Ростовской области

24 мая 2023, 12:47
Фото: mil.ru
Стали известны подробности взрыва мужчины у границы Ростовской области и ДНР
В Ростовской области на границе с ДНР погиб мужчина во время взрыва, сообщают СМИ.

Издание 161.ру со ссылкой на источник написало, что в Неклиновском районе неизвестный мужчина в камуфляжной форме перепрыгнул через ограждение, что заметили пограничники. Издание уточнило, что он якобы побежал в лес при попытке скрыться.

«Сотрудники вели с ним переговоры, но тот угрожал самодельным боеприпасом и говорил не подходить. В какой-то момент по неизвестной причине сработало устройство и произошел взрыв», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что мужчина погиб, больше никто не пострадал. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее жителей из Ростовской области предупреждали о звуках взрывов в мае.

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