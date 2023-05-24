Канал ссылаясь на свои источники пишет, что неизвестный хотел попасть с территории Донбасса в донской регион. Говорится, что в районе пропускного пункта «Весело-Вознесенка» он якобы перелез через забор и побежал. Тогда его попытались поймать пограничники.