Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Канал ссылаясь на свои источники пишет, что неизвестный хотел попасть с территории Донбасса в донской регион. Говорится, что в районе пропускного пункта «Весело-Вознесенка» он якобы перелез через забор и побежал. Тогда его попытались поймать пограничники.
«Однако у мужчины сработало взрывное устройство, которое у него было с собой» — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стали известны подробности атаки беспилотника на завод в Ростовской области 4 мая.