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Published Сегодня, 05:39

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Стало известно о взорвавшемся мужчине на границе в Ростовской области

24 мая 2023, 05:39
Фото: 1mi
Мужчина со взрывным устройством якобы пытался незаконно попасть на территорию Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал ссылаясь на свои источники пишет, что неизвестный хотел попасть с территории Донбасса в донской регион. Говорится, что в районе пропускного пункта «Весело-Вознесенка» он якобы перелез через забор и побежал. Тогда его попытались поймать пограничники.

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«Однако у мужчины сработало взрывное устройство, которое у него было с собой» — сказано в сообщении.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стали известны подробности атаки беспилотника на завод в Ростовской области 4 мая.

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