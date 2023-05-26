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Какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году

26 мая 2023, 04:43
Фото: Kato Blackmore/unsplash.com
Какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области составили рейтинг профессий, популярных у абитуриентов. На кого можно пойти учиться и куда поступить, в материале RostovGazeta.

Востребованные профессии в Ростове

Рейтинг составил портал «Поступи.инфо», для этого учитывали несколько показателей:

  1. Востребованность на рынке труда в городе;
  2. Доступность образования по количеству учебных заведений и программ подготовки;
  3. Популярность среди абитуриентов Ростова-на-Дону.

Какие самые популярные профессии в Ростове

Первое место в городе занял графический дизайнер, который в целом по России находится на 8 месте по популярности. Отучиться на эту профессию в Ростове можно в 12 вузах и 1 колледже.

На второй строчке оказался повар-кондитер, на которого обучают в четырех колледжах города. В целом по стране эта специальность находится на третьем месте.

Стали известны новые правила поступления в вузы Ростовской области в 2023 году
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Топ-3 в Ростове замыкает профессия юриста, которая оказалась на первом месте по востребованности в стране. В донской столице стать юристом можно в 17 вузах и 10 колледжах.

Далее в списке идут:

  1. Дизайнер;
  2. Фармацевт;
  3. Зубной техник;
  4. Автомеханик;
  5. Следователь;
  6. Модельер-конструктор одежды;
  7. Менеджер по продажам.
Какие самые популярные профессии в РостовеКакие самые популярные профессии в Ростове
Какие самые популярные профессии в Ростове
Фото: 1MI

Как выбрать будущую профессию

Выбор будущей профессии - это важный и индивидуальный процесс. Вот несколько шагов, которые могут помочь определиться:

  1. Следует потратить время на самоанализ, задавая следующие вопросы: чем я увлекаюсь? Какие навыки и таланты у меня есть? В чем я хорошо себя чувствую? Размышление об интересах, ценностях и природных способностях может помочь определиться с возможными профессиональными путями.

  2. Можно провести исследования о различных профессиональных областях, которые интересуют. Это позволит узнать об обязанностях и возможности развития карьеры в этой сфере, а также о требуемом образовании и навыках для этих профессий.

  3. Стоит поговорить с людьми, работающими в интересующих областях. Можно узнать об их опыте работы, плюсах и минусах. Все это позволит получить реалистичное представление о конкретной профессии.

  4. Следует пройти профориентационные тесты или анкеты, которые помогут лучше понять предпочтения и склонности в выборе профессии. Эти тесты дадут дополнительную информацию и рекомендации.

  5. Если есть возможность, то можно попробовать пройти стажировку в интересующих областях. Это позволит получить реальный опыт и понять, нравится ли работа в данной сфере.

  6. Стоит узнать, какое образование, сертификация или дополнительные курсы могут быть полезными для карьерных целей;

  7. Можно обратиться к карьерному консультанту или специалисту по профориентации. Они могут помочь определиться с выбором.

Как выбрать будущую профессиюКак выбрать будущую профессию
Как выбрать будущую профессию
Фото: Sebastian Herrmann/unsplash.com

Даты проведения ЕГЭ в Ростове

В России определились с датами проведения Единого госэкзамена, основной период которого пройдет с 26 мая по 20 июня:

  • 26 мая - география, литература, химия;
  • 29 мая - русский язык;
  • 1 июня - математика;
  • 5 июня - история, физика;
  • 8 июня - обществознание;
  • 13 июня - иностранные языки, биология;
  • 16,17 июня - иностранные языки;
  • 19, 20 июня - информатика.

Когда сдают экзамены выпускники девятых классов

Те, кто отучился девять классов, будут сдавать следующие экзамены:

30 мая - обществознание, информатика, география, химия;
2 и 3 июня - иностранные языки;
6 июня - русский язык;
9 июня - математика;
14 июня - литература, физика, информатика, география;
17 июня - обществознание, биология, химия.

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, потребуется серьезная подготовка. Есть несколько советов, которые могут помочь достичь этой цели:

Как сдать ЕГЭ на 100 балловКак сдать ЕГЭ на 100 баллов
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов
Фото: 1MI

  1. В самом начале нужно ознакомиться с официальными требованиями ЕГЭ, чтобы понять, какие темы и навыки необходимо подтянуть. Стоит обратить внимание на количество заданий и формат тестирования;

  2. Можно подготовить расписание, которое включает в себя регулярные занятия по каждому предмету ЕГЭ. Распределить время нужно равномерно между различными разделами материала;

  3. Стоит использовать учебники, пособия, онлайн-курсы и другие ресурсы, предназначенные специально для подготовки к ЕГЭ. Учебные пособия помогут ознакомиться с форматом заданий и попрактиковаться;

  4. После изучения теории нужно решать максимальное количество практических заданий. Это поможет понять особенности формулировок, научиться работать в условиях ограниченного времени;

  5. Следует решать прошлые экзамены ЕГЭ, чтобы понять, какие типы заданий могут встретиться на самом тестировании. Это поможет адаптироваться к формату экзамена и развить стратегии решения задач;

  6. После решения заданий нужно проверять ответы и анализировать ошибки. Необходимо обратить внимание на типичные недочеты;

  7. Обязательно следует определить свои слабые стороны и уделить им больше внимания. Это позволит улучшить свои знания и навыки в этих областях;

  8. Стоит помнить о времени на выполнение заданий во время самого экзамена. Практика научит их решать с учетом ограниченного времени.

Как выбрать вуз

Выбор вуза является важным решением, которое требует внимательного анализа и сравнения различных факторов. Вот несколько шагов, которые помогут определиться:

Как выбрать вузКак выбрать вуз
Как выбрать вуз
Фото: 1MI

  1. Нужно понять, какую область знаний или профессиональную сферу хотели бы изучать. Поэтому нужно учитывать свои интересы при выборе вуза и программы обучения;

  2. Обязательно нужно оценить репутацию и рейтинги различных вузов. Узнать о качестве образования, преподавательском составе, истории успеха выпускников и ресурсах, доступных студентам. 

  3. Ознакомиться с требованиями и критериями поступления в выбранные вузы. Узнать, какие экзамены, документы и оценки требуются для поступления на выбранные программы. Подумать о своих академических достижениях и реалистично оценить свои шансы на поступление.

  4. Учитывать расположение учреждения и его доступность. Нужно также разобраться в вопросе финансирования образования, включая стоимость обучения, возможные стипендии, гранты и финансовую поддержку. Обратить внимание на доступность жилья и стоимость проживания в выбранном месте.

  5. Ознакомиться с программами и специализациями, предлагаемыми вузами. Узнать о курсах, практическом опыте и возможностях для профессионального развития. Обратить внимание на актуальность программ и их соответствие интересам и целям.

  6. Можно посетить университеты на дни открытых дверей или провести виртуальные туры. Обратить внимание на атмосферу факультетов и удобства. Поговорить с преподавателями и студентами, чтобы получить представление об обстановке в вузе;

  7. Если интересна международная программа обучения или возможность обмена студентами, то нужно узнать о таких возможностях в выбранных учреждениях.

  8. Следует попробовать найти выпускников выбранных вузов и пообщаться с ними. Узнать об их опыте обучения, профессиональной карьере и преимуществах, которые они получили благодаря обучению в этом месте. Это может помочь получить реальные отзывы и информацию о вузе из первых рук.

  9. Можно узнайте о связях университета с работодателями, программе стажировок, возможностях трудоустройства после окончания учебы. Это важный фактор при выборе вуза.

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