Известный хирург-онколог Вадим Касаткин умер в Ростове 25 мая

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Заслуженный врач России Касаткин родился в 1945 году. Отучился в Песчанокопской школе №1. И после ее окончаний получил золотую медаль. Затем он поступил в Ростовский мединститут. В ходе службы на флоте он получил специальность хирурга.
Затем он стал работать в донской столице врачом-хирургом. На его счету почти 70 уникальных операций. Кроме того, он создал более сотни изобретений и написал свыше 500 научных работ.
Четыре года назад, по данным АиФ-Ростов, произошло происшествие, в результате которого хирург почти лишился зрения. На него совершил нападения родственник пациентки.
Похоронили хирурга на Северном кладбище Ростова. Церемония прощания состоялась 27 мая.
Ранее стало известно, что врачи в Ростове спасли пациента, у которого было опасное заболевание поджелудочной железы. Накануне мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Хирурги удачно провели ему операцию.