Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Напомним, что погода в городе испортилась с 25 мая, а 30 числа сильный ветер обрушил трибуны на Гребном канале. Из-за этого пострадали более 30 человек и погибла мать одного из юных спортсменов.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства в рамках возбужденного уголовного дела. При этом прогноз неблагоприятной погоды сохраняется.
«Все подведомственные учреждения предупреждены о недопустимости организации массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях», — сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в городе проведут проверки креплений рекламных конструкций, крыш, водостоков.