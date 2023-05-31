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В Ростове-на-Дону запретили посещать стадионы после ЧП на Гребном канале с 31 мая

31 мая 2023, 11:35
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону запретили посещать стадионы с 31 мая
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды ограничили доступ на открытые спортивные площадки, стадионы.

Напомним, что погода в городе испортилась с 25 мая, а 30 числа сильный ветер обрушил трибуны на Гребном канале. Из-за этого пострадали более 30 человек и погибла мать одного из юных спортсменов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства в рамках возбужденного уголовного дела. При этом прогноз неблагоприятной погоды сохраняется.

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«Все подведомственные учреждения предупреждены о недопустимости организации массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях», — сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он добавил, что в городе проведут проверки креплений рекламных конструкций, крыш, водостоков.

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