Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
«Коммерсант» пишет, что подельником бизнесмена стал офицер, который передавал ему результаты научно-исследовательских работ, проводимых для Минобороны. Издание уточнило, что предприниматель в другой стране наладил изготовление и реализацию программно-аппаратных комплексов.
«По данному факту возбудили уголовное дело, а подельники признали вину. Деркунскому дали девять лет колонии, его знакомому — восемь лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Деркунского задержали силовики еще в 2021 году.
Ранее суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене.