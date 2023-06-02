«Коммерсант» пишет, что подельником бизнесмена стал офицер, который передавал ему результаты научно-исследовательских работ, проводимых для Минобороны. Издание уточнило, что предприниматель в другой стране наладил изготовление и реализацию программно-аппаратных комплексов.