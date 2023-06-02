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Экс-директора ростовской компании осудили по делу о госизмене

2 июня 2023, 08:34
Фото: 1MI
Экс-директора ростовской компании осудили по делу о госизмене
Суд огласил приговор экс-директору ростовского ООО «ДЗ Консалтинг» Александру Деркунскому по делу о госизмене, сообщают СМИ.

«Коммерсант» пишет, что подельником бизнесмена стал офицер, который передавал ему результаты научно-исследовательских работ, проводимых для Минобороны. Издание уточнило, что предприниматель в другой стране наладил изготовление и реализацию программно-аппаратных комплексов.

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«По данному факту возбудили уголовное дело, а подельники признали вину. Деркунскому дали девять лет колонии, его знакомому — восемь лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Деркунского задержали силовики еще в 2021 году.

Ранее суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене.

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