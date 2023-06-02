Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Ростов-на-Дону стал победителем во Всероссийском конкурсе «Торговля России». Город одержал победу в трех номинациях. Среди них — «Лучшая торговая улица», ею стал Соборный переулок.
Соборный находится в самом центре Ростова, соединяя улицу Большую Садовую с Центральным рынком. В переулке расположено большое количество ресторанов, магазинов и художественная галерея.
Соборным переулок назвали после возведения там собора Рождества Пресвятой Богородицы. «Вид на сам Собор на пересечении Соборного и Большой Садовой — одно из мест, где можно сделать красивые фотографии», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
Ранее Большую Садовую в Ростове-на-Дону предложили перекрывать по выходным.