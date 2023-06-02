Соборным переулок назвали после возведения там собора Рождества Пресвятой Богородицы. «Вид на сам Собор на пересечении Соборного и Большой Садовой — одно из мест, где можно сделать красивые фотографии», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.