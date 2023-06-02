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Переулок Соборный в Ростове признали лучшей торговой улицей в России

2 июня 2023, 17:41
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Ростовский переулок Соборный назвали лучшей торговой улицей в России
Ростовский переулок Соборный назвали лучшей торговой улицей в России, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Ростов-на-Дону стал победителем во Всероссийском конкурсе «Торговля России». Город одержал победу в трех номинациях. Среди них — «Лучшая торговая улица», ею стал Соборный переулок.

Соборный находится в самом центре Ростова, соединяя улицу Большую Садовую с Центральным рынком. В переулке расположено большое количество ресторанов, магазинов и художественная галерея.

Соборный переулок в Ростове продл­я­т до Набережной
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Соборным переулок назвали после возведения там собора Рождества Пресвятой Богородицы. «Вид на сам Собор на пересечении Соборного и Большой Садовой — одно из мест, где можно сделать красивые фотографии», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранее Большую Садовую в Ростове-на-Дону предложили перекрывать по выходным.

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