Улицы Ростова

Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 11 ноября

В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света в начале рабочей недели. Актуальный список адресов, которые обесточат 11 ноября, опубликован на сайте Донэнерго.