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Улицы Ростова

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2024
Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 11 ноября
В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света в начале рабочей недели. Актуальный список адресов, которые обесточат 11 ноября, опубликован на сайте Донэнерго.
9 ноября, 09:57
Посреди недели жителям Ростова массово отключат электричество
Тысячи ростовчан останутся без электричества в середине рабочей недели. Актуальный график запланированных отключений опубликован на сайте Донэнерго.
30 октября, 07:44
На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями
4 июня, 14:44
В Ростове ограничат движение транспорта из-за репетиций парада 9 Мая
11 апреля, 16:25
2023
Переулок Соборный в Ростове признали лучшей торговой улицей в России
Ростовский переулок Соборный назвали лучшей торговой улицей в России, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
2 июня 2023, 17:41

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