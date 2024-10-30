Посреди недели жителям Ростова массово отключат электричество

В среду, 30 октября, лампочки уже погасли в домах № 73 (корпусы 5, 6, 7, 9, 15 и 17) на проспекте 40-летия Победы, № 106 и 108 на Буденновском и №4 (корпусы 1, 2 и 3) на улице Юфимцева. Там отключили свет в 09:00 мск и вернут не раньше 17:00 мск.