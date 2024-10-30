Посреди недели жителям Ростова массово отключат электричество

Posted 30 октября, 07:44
Published 30 октября, 07:44
Modified 30 октября, 07:46
Updated 30 октября, 07:46
В среду, 30 октября, лампочки уже погасли в домах № 73 (корпусы 5, 6, 7, 9, 15 и 17) на проспекте 40-летия Победы, № 106 и 108 на Буденновском и №4 (корпусы 1, 2 и 3) на улице Юфимцева. Там отключили свет в 09:00 мск и вернут не раньше 17:00 мск.
Обесточены и жители проспекта Стачки (дома № 208, 208/1, 210) и улице Жмайлова (№ 13, 13/2, 15). По этим адресам электроснабжение прекратили с 09:00 до 12:00 мск. После небольшого перерыва электричество повторно отключат — с 13:00 до 16:00 мск.
Еще больше объектов будут без света на следующий день, 31 октября. С 09:00 до 18:00 мск отключения пройдут в домах № 2-8, 5-9, 17 на улице Заводской, №3/1 на Магнитогорской, № 23-37, 28-34, 29А на Пржевальского и № 29, 67-71 в переулке Урицкого.
На час меньше, с 09:00 до 17:00 мск без электричества просидят жители улицы Украинской (дома № 74-86), Вятской (№ 58-64), Белорусской (№ 108-114), проспекта Буденновского (№101), переулка Клязьминского (№ 35-77, 36-72), Иртышского (№ 97-117, 98-120), Пронского (№ 85-105, 78-98), Свирского (№ 73-93, 78-98).
С 09:00 до 16:00 мск свет погаснет на улице Белорусской, 113-145; Татарской, 22-50 и 19-47; 1-й Киргизской, 114-124, 85-89; 2-й Киргизской, 84, 85. В это же время электричества не будет в переулке Дербентском, 1-11, 2-14, Суржском, 1-31, 2-36, Клязьминском, 1-33, 10-30, Тверском, 21-35, 26-36, Ладожском, 27-39, 26-34, Свирском, 23-31 и 20-38.
Меньше всего, с 09:00 до 12:00 мск обесточат дома, расположенный на улице 2-й Краснодарской, 1-21, Кулагина, 2-6, 12-26, 7А и 11, Международной, 7-23, 12-24, Плеханова, 1-19, 24-66, Ревкомовской, 1-33, 2-30, Свердловской, 2-24, 13-47 и на проспекте Стачки, 51-79, 32А.
С 10:00 до 15:00 мск отключения пройдут на улице 2-й Патриотической, 59, Благодатной, 211, 229, 239, 253, 267, 269, 247, Малиновского, 52 (литеры Б, Е), 54 (литеры А, Б, В, Г), 58, 60, 15Ж, Правовой, 75 и 78, в переулке Доблестном, 23, 6-12, 20-28.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовых перебоях в работе радио и ТВ в конце октября.