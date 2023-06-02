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Ростовчанин разрезал себе кисть болгаркой, делая ремонт в ванной

2 июня 2023, 09:17
Фото: NeverCry/cc by/wikimedia.org
Ростовчанин разрезал себе кисть болгаркой, делая ремонт в ванной
В Ростове-на-Дону помогли мужчине, который поранил руку во время ремонта, сообщает ГБСМП города.

Оказалось, что 42-летний ростовчанин делал ремонт в ванной и «болгаркой» задел руку, из-за чего разрезал кисть. У него оказались повреждены сухожилия и кожа.

«Медики все восстановили пациенту и наложили швы, госпитализация ему не потребовалась. Прогноз для него хороший», — сказано в сообщении.

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Фото: ГБУ РО "ГБСМП" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Отмечается, что травматологам часто приходится помогать пациентам, повредившим конечности во время работ с «болгаркой». Особенно в теплое время года, когда люди начинаю проводить ремонт.

Ранее велосипедист в Азове сломал руку во время нападения на него собак.

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