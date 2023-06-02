Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Оказалось, что 42-летний ростовчанин делал ремонт в ванной и «болгаркой» задел руку, из-за чего разрезал кисть. У него оказались повреждены сухожилия и кожа.
«Медики все восстановили пациенту и наложили швы, госпитализация ему не потребовалась. Прогноз для него хороший», — сказано в сообщении.
Отмечается, что травматологам часто приходится помогать пациентам, повредившим конечности во время работ с «болгаркой». Особенно в теплое время года, когда люди начинаю проводить ремонт.
Ранее велосипедист в Азове сломал руку во время нападения на него собак.