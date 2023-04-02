Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В воскресенье, 2 апреля, ДТП произошло в центре Ростова на Красноармейской, 94/92. 43-летний водитель автомобиля ГАЗ, не дал преимущества на дороге легковушке SKODA RAPID. В результате столкновения машин травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее водитель легковушки протаранил фуру в Ростовской области. Сейчас автомобилист находится в больнице.