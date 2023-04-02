rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Девушка получила травмы в дорожной аварии в центре Ростова

2 апреля 2023, 17:29
Фото: 1MI
23-летняя девушка пострадала в ДТП на Красноармейской в Ростове

В центре Ростова на улице Красноармейской в ДТП пострадала 23-летняя девушка 2 апреля

23-летняя девушка пострадала в ДТП на Красноармейской улице в центре Ростова, рассказали в ГИБДД России по региону.

В воскресенье, 2 апреля, ДТП произошло в центре Ростова на Красноармейской, 94/92. 43-летний водитель автомобиля ГАЗ, не дал преимущества на дороге легковушке SKODA RAPID. В результате столкновения машин травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки.

Заскучавший в Сочи житель Таганрога угнал автомобиль и поехал кататься
Узнать подробнее

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее водитель легковушки протаранил фуру в Ростовской области. Сейчас автомобилист находится в больнице.

Читайте также:
Водитель протаранил фуру и попал в больницу в Ростовской областиВ Ростове ночью 28 марта в ДТП с тремя автомобилями погиб человекПожилые супруги погибли в ДТП на трассе под Таганрогом из-за автохама
#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Дорога#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Более 200 рабочих эвакуируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области
Сегодня, 09:17
«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке
Сегодня, 06:11
Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
Сегодня, 06:45
Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
Вчера, 13:43
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году
Сегодня, 07:44
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Сегодня, 05:25