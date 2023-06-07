Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Происшествие случилось рядом с продуктовым магазином в Морозовске, когда двое пьяных фигурантов нарушали общественный порядок. К ним подошел полицейский, чтобы пресечь нарушение, но они на него напали и избили.
Подозреваемых задержали, им 28 и 42 года, ранее они привлекались к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
«Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.