rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Изображение материала

Бастрыкину доложат про расследование дела о нападении на полицейского в Морозовске

7 июня 2023, 05:05
Фото: 1mi
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручить доложить о расследовании уголовного дела, связанного с нападением на полицейского в Ростовской области, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось рядом с продуктовым магазином в Морозовске, когда двое пьяных фигурантов нарушали общественный порядок. К ним подошел полицейский, чтобы пресечь нарушение, но они на него напали и избили.

В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечания
Узнать подробнее

Подозреваемых задержали, им 28 и 42 года, ранее они привлекались к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Читайте также:
В Ростовской области задержали дебоширов, избивших участкового за замечанияПьяный горожанин в Ростове избил родного брата, а потом добил его ножомПолуголый мужчина в Ростове-на-Дону избил в лифте девушку днем 16 мая
#Илья Протвинов#Александр Бастрыкин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#18+#Избиение полицейского#Задержание в Морозовске#Расследование дела
Подпишитесь
Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей
Сегодня, 05:55
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
Сегодня, 07:09
Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище
Сегодня, 06:42
Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области
Вчера, 15:49
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО
Сегодня, 07:07