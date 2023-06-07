Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Это решение единогласно приняли на внеочередном заседании городской Думы. Сам Бондаренко заявил, что полон энергии для решения накопившихся проблем.
«Завтра с новыми силами приступаю к своим должностным обязанностям. Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру на конкурсе и во время голосования», — заявил градоначальник.
Напомним, что в конце апреля Бондаренко неожиданно ушел в отставку, написав соответствующее заявление. Тогда он не стал раскрывать причины своего решения.