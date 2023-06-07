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Главой Новошахтинска снова стал Сергей Бондаренко после внезапного увольнения

7 июня 2023, 12:15
Фото: ТГ канал SergeyBondarenko_Novoshahtinsk
Главой Новошахтинска снова стал Сергей Бондаренко после внезапного увольнения
Главой администрации Новошахтинска назначили Сергея Бондаренко, сообщил он на своей странице в Telegram.

Это решение единогласно приняли на внеочередном заседании городской Думы. Сам Бондаренко заявил, что полон энергии для решения накопившихся проблем.

«Завтра с новыми силами приступаю к своим должностным обязанностям. Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру на конкурсе и во время голосования», — заявил градоначальник.

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Напомним, что в конце апреля Бондаренко неожиданно ушел в отставку, написав соответствующее заявление. Тогда он не стал раскрывать причины своего решения.

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