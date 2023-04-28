rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Изображение материала

Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко неожиданно ушел в отставку с 27 апреля

28 апреля 2023, 07:58
Фото: ТГ канал SergeyBondarenko_Novoshahtinsk
Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко ушел в отставку с 27 апреля
Глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко с 27 апреля ушел со своего поста, сообщила городская Дума в соцсети «ВКонтакте».

Бондаренко написал заявление, что покидает свой пост, это стало основанием для досрочного прекращения его полномочий. Дума города приняла его отставку по собственному желанию.

«Депутаты объявили сроки проведения конкурса на этот пост и согласовали состав конкурсной комиссии. Он состоится 30 мая 2023 года», — сказано в сообщении.

Бондаренко не стал раскрывать причины этого решения.

Замглавы Минстроя Ростовской области Валерий Савельев ушел в отставку с 21 апреля
Узнать подробнее

До этого глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Лидера ОПГ полиции Ростова-на-Дону полковника Рыбалко уволили за месяц до задержанияНачальник МРЭО ГИБДД Ростовской области Иван Рындин уволился, не дослужив до пенсииВ «Ростове» после жалобы Карпина уволили агронома, работавшего в клубе больше 20 лет
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Увольнение чиновника в Новошахтинске#Отставка чиновника в Новошахтинске
Подпишитесь
Доброволец из Ростовской области Андрей Луценко погиб в ходе СВО под Артемовском
Сегодня, 08:22
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:28
В Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках
Сегодня, 07:27
В Ростове на всех праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов
Сегодня, 06:29
Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год
Сегодня, 07:10