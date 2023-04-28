Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Бондаренко написал заявление, что покидает свой пост, это стало основанием для досрочного прекращения его полномочий. Дума города приняла его отставку по собственному желанию.
«Депутаты объявили сроки проведения конкурса на этот пост и согласовали состав конкурсной комиссии. Он состоится 30 мая 2023 года», — сказано в сообщении.
Бондаренко не стал раскрывать причины этого решения.
До этого глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.