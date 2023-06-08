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Стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России

8 июня 2023, 09:54
Фото: donland.ru
Стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России
В Ростове-на-Дону в День России, 12 июня, подготовили ряд праздничных мероприятий, сообщили в правительстве региона.

Праздник устроят на Фонтанной площади и начнется он в 12 часов, когда откроется выставка-ярмарка «Мастера России». А в 16.30 можно будет послушать концерт военного оркестра.

В 17:00 заработает этнокультурная интерактивная площадка «Россия многонациональная». Через час начнется еще один концерт, в рамках которого выступят несколько коллективов.

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Фото: donland.ru

Кроме того, в этот день проведут флешмоб с растягиванием российского флага, лазерное шоу на фонтане и пиротехническое шоу на каскадах.

Ранее ростовчанин сыграл на пианино в автобусе и удивил пассажиров.

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