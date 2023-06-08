Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Праздник устроят на Фонтанной площади и начнется он в 12 часов, когда откроется выставка-ярмарка «Мастера России». А в 16.30 можно будет послушать концерт военного оркестра.
В 17:00 заработает этнокультурная интерактивная площадка «Россия многонациональная». Через час начнется еще один концерт, в рамках которого выступят несколько коллективов.
Кроме того, в этот день проведут флешмоб с растягиванием российского флага, лазерное шоу на фонтане и пиротехническое шоу на каскадах.
Ранее ростовчанин сыграл на пианино в автобусе и удивил пассажиров.