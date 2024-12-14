Выступление артистов

«Звери» из Таганрога подали в суд на минкульт Тверской области за сорванный концерт

Рома Зверь (Билык) из Таганрога подал иск в Арбитражный суд Тверской области. Ответчиком выступает региональное министерство культуры и комитет по физкультуре и спорту. Из-за отмены ноябрьского концерта «Зверей» честь музыкантов была якобы опорочена, сообщает telegram-канал SHOT.