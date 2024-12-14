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Выступление артистов

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2024
«Звери» из Таганрога подали в суд на минкульт Тверской области за сорванный концерт
Рома Зверь (Билык) из Таганрога подал иск в Арбитражный суд Тверской области. Ответчиком выступает региональное министерство культуры и комитет по физкультуре и спорту. Из-за отмены ноябрьского концерта «Зверей» честь музыкантов была якобы опорочена, сообщает telegram-канал SHOT.
14 декабря, 06:25
«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону концерт Лолиты отменили за сутки до мероприятия
22 сентября, 09:45
Жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тыс рублей
17 августа, 04:31
Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну
21 июля, 16:03
Двойник Киркорова из Ростова потратил 300 тысяч рублей на костюмы
В Ростове появился свой Филипп Киркоров, который стал парадировать артиста четыре года назад, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».
1 мая, 07:20
Актер Жигунов прочитал свой детский стишок на Центральном рынке Ростова
Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов зачитал свое стихотворение на Центральном рынке Ростова, сообщает ИА «Дон 24».
3 марта, 05:38
2023
Стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России
В Ростове-на-Дону в День России, 12 июня, подготовили ряд праздничных мероприятий, сообщили в правительстве региона.
8 июня 2023, 09:54

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