В Ростове телебашню озарит подсветкой в виде российского триколора 12 июня

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В следующий понедельник, 12 июня, на ростовской телебашне включат тематическую подсветку, которая озарит ее цветами российского Государственного флага.
Праздничную подсветку будут использовать в течение двух часов с 21.00 мск, кроме российского флага ростовчане смогут увидеть надпись «12 июня — День России» и праздничный салют.
Всего в праздничной акции будут участвовать 20 телебашен на всей территории России.
Ранее аналогичную подсветку использовали в день присоединения Крыма к России.