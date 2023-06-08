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В Ростове телебашню озарит подсветкой в виде российского триколора 12 июня

8 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
В Ростове телебашню озарит подсветкой в виде российского триколора 12 июня
В Ростове в честь празднования «Дня России» телебашню украсят патриотической подсветкой, об этом сообщили на портале донского правительства.

В следующий понедельник, 12 июня, на ростовской телебашне включат тематическую подсветку, которая озарит ее цветами российского Государственного флага.

В Ростове телебашню украсят особенной подсветкой в День воссоединения Крыма с Россией
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Праздничную подсветку будут использовать в течение двух часов с 21.00 мск, кроме российского флага ростовчане смогут увидеть надпись «12 июня — День России» и праздничный салют.

Всего в праздничной акции будут участвовать 20 телебашен на всей территории России.

Ранее аналогичную подсветку использовали в день присоединения Крыма к России.

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