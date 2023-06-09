Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В пятницу, 9 июня, температура составит 28 градусов, но будет облачно. Скорость ветра окажется на отметке в пять метров в секунду.
В субботу сложатся аналогичные погодные условия, а в воскресенье похолодает до 26 градусов. В этот день могут начаться дожди, но стихнет ветер.
Дождливая погода ожидается и в ночь на понедельник, но в днем снова станет облачно. Ко вторнику температура поднимется до 29 градусов, осадков в это время не будет.
Ранее из-за ливня движение машин ограничивали на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.