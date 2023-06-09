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Дождливая погода с температурой до 28 градусов ожидается в Ростове на выходных

9 июня 2023, 06:06
Фото: 1MI
Дождливая погода с температурой до 28 градусов ожидается в Ростове на выходных
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных могут пройти дожди, а воздух прогреется до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 9 июня, температура составит 28 градусов, но будет облачно. Скорость ветра окажется на отметке в пять метров в секунду.

В субботу сложатся аналогичные погодные условия, а в воскресенье похолодает до 26 градусов. В этот день могут начаться дожди, но стихнет ветер.

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Дождливая погода ожидается и в ночь на понедельник, но в днем снова станет облачно. Ко вторнику температура поднимется до 29 градусов, осадков в это время не будет.

Ранее из-за ливня движение машин ограничивали на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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