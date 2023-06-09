По информации от правительства Ростовской области, с начала текущего года зарегистрировано 50 случаев заболевания корью. Все они были лабораторно подтверждены, из них 22 случая являются завозными. Для борьбы с распространением кори в регион доставлено 20 тысяч доз вакцины для взрослых и 9 тысяч доз для детей.