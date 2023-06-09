Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По информации от правительства Ростовской области, с начала текущего года зарегистрировано 50 случаев заболевания корью. Все они были лабораторно подтверждены, из них 22 случая являются завозными. Для борьбы с распространением кори в регион доставлено 20 тысяч доз вакцины для взрослых и 9 тысяч доз для детей.
Вакцину распределили по медицинским учреждениям с учетом запланированного числа прививок. На данный момент их сделали 3,1 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей. Кроме того, 3,7 тысячи местных жителей прошли повторную вакцинацию.
В поликлинике Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что эпидемия кори в регионе является маловероятной, однако существует небольшой процент населения, который может быть подвержен заражению.
Медицинские работники утверждают, что в донском регионе эпидемия кори практически невозможна благодаря обязательной вакцинации в детском возрасте. Однако, когда люди достигают 20 лет, их иммунитет к кори исчезает, и они становятся более уязвимыми для заражения. Взрослые обычно переносят эту болезнь труднее, поэтому врачи рекомендуют всем, достигшим 20-летнего возраста, прививаться от кори.
Корь является высококонтагиозным вирусным заболеванием, вызываемым вирусом кори. Он передается при контакте с инфицированными капельками слюны или выделениями из дыхательных путей зараженного человека. Болезнь влияет на верхние дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой.
Распространенные симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит, а также появление характерной сыпи. Она начинается на лице и постепенно распространяется по телу. Корь также может вызывать слабость, утомляемость, боль в мышцах.
Корь обычно диагностируется на основе клинических симптомов, а также лабораторных исследований. Вот два основных метода для выявления заболевания:
Признаки кори могут включать следующие симптомы:
Одним из наиболее характерных признаков кори является появление сыпи. Она обычно начинается на лице и за ушами, затем распространяется по всему телу. Это мелкие красные пятна, которые со временем превращаются в пузырьки, а затем в корочки.
Важно отметить, что эти признаки могут варьировать в зависимости от тяжести заболевания и состояния иммунной системы пациента. Если есть подозрение на корь или у возникли подобные симптомы, важно обратиться к медицинскому специалисту для диагностики и лечения.
Корь является опасным заболеванием, особенно у детей и лиц с ослабленной иммунной системой. Возможны следующие осложнения:
В связи с этим вакцинация от кори является эффективным способом предотвращения заболевания. Ранняя диагностика и лечение также играют важную роль в снижении риска осложнений и предотвращении распространения заболевания.
Период заболеваемости корью длится примерно 7-14 дней. В течение этого времени человек является заразным и может передавать вирус другим людям. Первые симптомы кори обычно появляются через 10-12 дней после воздействия вируса.
После окончания периода заболеваемости у большинства пациентов симптомы кори начинают уменьшаться и они выздоравливают. Однако у некоторых людей могут возникать осложнения, которые могут требовать специализированного лечения.
Важно отметить, что после выздоровления от кори у человека появляется иммунитет на всю жизнь, что защищает его от повторного заражения.