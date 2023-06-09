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Published Сегодня, 04:05

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Сколько жителей Ростовской области заболели корью в 2023 году и чем она опасна

9 июня 2023, 04:05
Фото: Sue Clark/CC BY 2.0/flickr.соm
Сколько жителей Ростовской области заболели корью в 2023 году и чем она опасна
В Ростовской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания корью. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

Сколько человек заболели корью в Ростовской области

По информации от правительства Ростовской области, с начала текущего года зарегистрировано 50 случаев заболевания корью. Все они были лабораторно подтверждены, из них 22 случая являются завозными. Для борьбы с распространением кори в регион доставлено 20 тысяч доз вакцины для взрослых и 9 тысяч доз для детей.

Вакцину распределили по медицинским учреждениям с учетом запланированного числа прививок. На данный момент их сделали 3,1 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей. Кроме того, 3,7 тысячи местных жителей прошли повторную вакцинацию.

Может ли начаться эпидемия кори в Ростовской области

В поликлинике Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что эпидемия кори в регионе является маловероятной, однако существует небольшой процент населения, который может быть подвержен заражению.

Медицинские работники утверждают, что в донском регионе эпидемия кори практически невозможна благодаря обязательной вакцинации в детском возрасте. Однако, когда люди достигают 20 лет, их иммунитет к кори исчезает, и они становятся более уязвимыми для заражения. Взрослые обычно переносят эту болезнь труднее, поэтому врачи рекомендуют всем, достигшим 20-летнего возраста, прививаться от кори.

Может ли начаться эпидемия кори в Ростовской областиМожет ли начаться эпидемия кори в Ростовской области
Может ли начаться эпидемия кори в Ростовской области
Фото: 1MI

Что известно о кори

Корь является высококонтагиозным вирусным заболеванием, вызываемым вирусом кори. Он передается при контакте с инфицированными капельками слюны или выделениями из дыхательных путей зараженного человека. Болезнь влияет на верхние дыхательные пути и может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой.

Распространенные симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит, а также появление характерной сыпи. Она начинается на лице и постепенно распространяется по телу. Корь также может вызывать слабость, утомляемость, боль в мышцах.

Как выявляют корь

Корь обычно диагностируется на основе клинических симптомов, а также лабораторных исследований. Вот два основных метода для выявления заболевания:

  • Врач может диагностировать заболевание, основываясь на характерных клинических признаках, таких как сыпь, кашель, насморк, конъюнктивит и высокая температура. Обычно специалист задает вопросы о симптомах и проводит физическое обследование пациента;
  • Для подтверждения диагноза кори проводят лабораторные исследования и тесты.

Какие симптомы у кори

Признаки кори могут включать следующие симптомы:

Какие симптомы у кориКакие симптомы у кори
Какие симптомы у кори
Фото: 1MI
  • У больных корью обычно наблюдается высокая температура, которая может достигать 38-40°C;
  • Пациенты часто страдают от сухого кашля, который может быть интенсивным;
  • Заболевание может сопровождаться насморком и заложенностью носа;
  • Воспаление слизистой оболочки глаз, или конъюнктивит, является одним из характерных признаков кори. Глаза становятся покрасневшими, водянистыми и раздраженными;
  • Могут появиться общая слабость, утомляемость и недомогание.

Одним из наиболее характерных признаков кори является появление сыпи. Она обычно начинается на лице и за ушами, затем распространяется по всему телу. Это мелкие красные пятна, которые со временем превращаются в пузырьки, а затем в корочки.

Важно отметить, что эти признаки могут варьировать в зависимости от тяжести заболевания и состояния иммунной системы пациента. Если есть подозрение на корь или у возникли подобные симптомы, важно обратиться к медицинскому специалисту для диагностики и лечения.

Чем опасна корь

Корь является опасным заболеванием, особенно у детей и лиц с ослабленной иммунной системой. Возможны следующие осложнения:

  • Корь может привести к проблемам дыхательной системы, таким как пневмония (воспаление легких);
  • Болезнь способна вызвать воспаление мозга, известное как энцефалит. Это может привести к головной боли, судорогам, нарушению сознания и другим серьезным проблемам с нервной системой;
  • Корь ослабляет иммунную систему организма, делая его более уязвимым к другим инфекциям. Это может привести к развитию дополнительных осложнений и усложнить процесс выздоровления;
  • Люди, не привитые от кори или не имеющие естественного иммунитета, такие как дети или взрослые, не переболевшие корью, наиболее подвержены риску заражения и развития осложнений.
Чем опасна корьЧем опасна корь
Чем опасна корь
Фото: 1MI

В связи с этим вакцинация от кори является эффективным способом предотвращения заболевания. Ранняя диагностика и лечение также играют важную роль в снижении риска осложнений и предотвращении распространения заболевания.

Как долго человек болеет корью

Период заболеваемости корью длится примерно 7-14 дней. В течение этого времени человек является заразным и может передавать вирус другим людям. Первые симптомы кори обычно появляются через 10-12 дней после воздействия вируса.

После окончания периода заболеваемости у большинства пациентов симптомы кори начинают уменьшаться и они выздоравливают. Однако у некоторых людей могут возникать осложнения, которые могут требовать специализированного лечения.

Важно отметить, что после выздоровления от кори у человека появляется иммунитет на всю жизнь, что защищает его от повторного заражения.

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