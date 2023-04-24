Возможна ли эпидемия кори в Ростовской области

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Published Сегодня, 10:03

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Грозит ли Ростовской области эпидемия кори в 2023 году

24 апреля 2023, 10:03
Фото: CDC Global/cc by/flickr.com
Грозит ли Ростовской области эпидемия кори в 2023 году
В Ростовской области зарегистрировали уже несколько случаев заболевания корью. К чему это может привести и чем опасна болезнь, в материале RostovGazeta.

Что такое корь

Корь  — это вирусное инфекционное заболевание, которое вызывает высыпания на коже и может привести к серьезным осложнениям. Она передается через капли воздуха, обычно при кашле или чихании инфицированного человека. Симптомы кори включают лихорадку, кашель, насморк, глазные воспаления и характерную сыпь на коже, которая обычно начинается на лице и распространяется на тело. Избежать заболевания поможет прививка.

Симптомы кори

Корь — это вирусное заболевание, которое проявляется следующими симптомами:

  1. Высокая температура тела (обычно выше 38 °C).
  2. Кашель, чихание, насморк.
  3. Конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз) с выделением желтоватой жидкости из глаз.
  4. Сыпь на коже, начиная с лица и распространяющаяся на тело, руки и ноги. Сыпь начинается как красные пятна, которые со временем становятся более темными и сливаются вместе. 
  5. Общая слабость и утомляемость.

Симптомы кори могут проявляться в течение 7-14 дней после инкубационного периода (обычно от 10 до 14 дней). Если есть подозрение на корь, обязательно следует обратиться к врачу, чтобы получить точный диагноз и назначение лечения.

Симптомы кориСимптомы кори
Симптомы кори
Фото: 1MI

Как лечат корь

Лечение кори включает симптоматическую поддерживающую терапию для облегчения симптомов и предотвращения осложнений. Важно, чтобы пациенты получили достаточное количество воды и питательных веществ, так как болезнь может вызвать потерю жидкости и нарушение аппетита.

Кроме того, применяют следующие методы лечения:

  1. Противовирусная терапия помогает в лечении кори и снижении продолжительности болезни;

  2. Антибиотики дают обычно в тех случаях, если у пациента возникли осложнения, такие как бактериальная инфекция;

  3. Анальгетики используют для снижении боли и жара;

  4. Противосудорожные препараты применяют при судорогах.

Кроме того, важно соблюдать постельный режим и изолировать больного от других людей для предотвращения распространения болезни. 

Как лечат корьКак лечат корь
Как лечат корь
Фото: 1MI

Чем опасна корь

Заболевание корью может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.

Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, красные глаза и высыпания на коже. У некоторых людей корь может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит (воспаление головного мозга), слепота, глухота и даже смерть.

Существует вакцина против кори, которая может предотвратить заболевание.

Профилактика кори

Корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вакцинация является самым эффективным методом профилактики кори. Она должна проводиться в детском возрасте по национальному календарю прививок.

Вакцина против кори обычно включена в так называемую «тройную» вакцину, которая также включает в себя препараты против краснухи и эпидемического паротита. Вакцинация не только защищает от кори, но также снижает риск развития осложнений и смертности от этого заболевания.

Кроме того, для профилактики кори необходимо соблюдать гигиену рук, а также избегать контакта с инфицированными людьми. 

Профилактика кориПрофилактика кори
Профилактика кори
Фото: 1MI

Возможна ли эпидемия кори в Ростовской области

Корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова рассказали, что эпидемия кори в регионе невозможна, но есть небольшой процент людей, которые могут быть подвержены заражению.

Врачи утверждают, что в донском регионе эпидемия кори невозможна из-за обязательной вакцинации в детском возрасте. Однако, когда люди достигают 20 лет, их иммунитет от кори исчезает, и они становятся более подверженными заражению. Взрослые труднее переносят эту болезнь, поэтому врач рекомендует всем делать прививку от кори после достижения 20 лет.

Возможна ли эпидемия кори в Ростовской областиВозможна ли эпидемия кори в Ростовской области
Возможна ли эпидемия кори в Ростовской области
Фото: 1MI

Сколько человек заболели корью в Ростовской области

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова рассказала, что с начала года в регионе зафиксировали 15 случаев заболевания корью. Из них 11 случаев оказались завозными, инфекция попадала в донской регион из других стран либо из других субъектов России.

Оказалось, что 86,7% заболевших — это дети.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Симптомы кори#Заболевание корью#Что такое корь
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