Возможна ли эпидемия кори в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Корь — это вирусное инфекционное заболевание, которое вызывает высыпания на коже и может привести к серьезным осложнениям. Она передается через капли воздуха, обычно при кашле или чихании инфицированного человека. Симптомы кори включают лихорадку, кашель, насморк, глазные воспаления и характерную сыпь на коже, которая обычно начинается на лице и распространяется на тело. Избежать заболевания поможет прививка.
Корь — это вирусное заболевание, которое проявляется следующими симптомами:
Симптомы кори могут проявляться в течение 7-14 дней после инкубационного периода (обычно от 10 до 14 дней). Если есть подозрение на корь, обязательно следует обратиться к врачу, чтобы получить точный диагноз и назначение лечения.
Лечение кори включает симптоматическую поддерживающую терапию для облегчения симптомов и предотвращения осложнений. Важно, чтобы пациенты получили достаточное количество воды и питательных веществ, так как болезнь может вызвать потерю жидкости и нарушение аппетита.
Кроме того, применяют следующие методы лечения:
Противовирусная терапия помогает в лечении кори и снижении продолжительности болезни;
Антибиотики дают обычно в тех случаях, если у пациента возникли осложнения, такие как бактериальная инфекция;
Анальгетики используют для снижении боли и жара;
Противосудорожные препараты применяют при судорогах.
Кроме того, важно соблюдать постельный режим и изолировать больного от других людей для предотвращения распространения болезни.
Заболевание корью может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.
Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, красные глаза и высыпания на коже. У некоторых людей корь может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит (воспаление головного мозга), слепота, глухота и даже смерть.
Существует вакцина против кори, которая может предотвратить заболевание.
Корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вакцинация является самым эффективным методом профилактики кори. Она должна проводиться в детском возрасте по национальному календарю прививок.
Вакцина против кори обычно включена в так называемую «тройную» вакцину, которая также включает в себя препараты против краснухи и эпидемического паротита. Вакцинация не только защищает от кори, но также снижает риск развития осложнений и смертности от этого заболевания.
Кроме того, для профилактики кори необходимо соблюдать гигиену рук, а также избегать контакта с инфицированными людьми.
Корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова рассказали, что эпидемия кори в регионе невозможна, но есть небольшой процент людей, которые могут быть подвержены заражению.
Врачи утверждают, что в донском регионе эпидемия кори невозможна из-за обязательной вакцинации в детском возрасте. Однако, когда люди достигают 20 лет, их иммунитет от кори исчезает, и они становятся более подверженными заражению. Взрослые труднее переносят эту болезнь, поэтому врач рекомендует всем делать прививку от кори после достижения 20 лет.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова рассказала, что с начала года в регионе зафиксировали 15 случаев заболевания корью. Из них 11 случаев оказались завозными, инфекция попадала в донской регион из других стран либо из других субъектов России.
Оказалось, что 86,7% заболевших — это дети.