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В центре Ростова устранили утечку нечистот в Доходном доме Кондратьева

10 июня 2023, 17:03
Фото: Яндекс. карты
В центре Ростова устранили утечку нечистот в Доходном доме Кондратьева
В Ростове устранили утечку канализационных сетей на улице Большой Садовой, об этом сообщили в пресс-службе Центра управления Ростовской областью.

Напомним, днем 10 июня стало известно о серьезной утечке в центре Ростова-на-Дону. Прорыв произошел в районе Доходного дома архитектора Кондратьева[прим. редакции — также известен как Дом писателя Петрова-Бирюка], что стало причиной смещения одной из стен ОКН.

Однако уже около 19.40 мск в ЦУР сообщили об устранении аварии. В пресс-службе уточнили, что к месту происшествия выехал представитель управления ЖКХ Кировского района, который будет разбираться в причинах и обстоятельствах коммунальной аварии.

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«Канализация по Садовой работает в штатном режиме. По дому — выясняют», — сказано в сообщении пресс-службы ЦУР, также сообщается о том, что пострадало имущество владельца полуподвального помещения здания. Между тем, зданию, построенному в 1928 году, ничего не угрожает.

Предварительной причиной аварии назвали закупорку канализации на магистральной и дворовой сети. Что касается подтопления здания, оно связано с дефектами внутридомовой сети.

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