«Канализация по Садовой работает в штатном режиме. По дому — выясняют», — сказано в сообщении пресс-службы ЦУР, также сообщается о том, что пострадало имущество владельца полуподвального помещения здания. Между тем, зданию, построенному в 1928 году, ничего не угрожает.