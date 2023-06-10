Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Напомним, днем 10 июня стало известно о серьезной утечке в центре Ростова-на-Дону. Прорыв произошел в районе Доходного дома архитектора Кондратьева[прим. редакции — также известен как Дом писателя Петрова-Бирюка], что стало причиной смещения одной из стен ОКН.
Однако уже около 19.40 мск в ЦУР сообщили об устранении аварии. В пресс-службе уточнили, что к месту происшествия выехал представитель управления ЖКХ Кировского района, который будет разбираться в причинах и обстоятельствах коммунальной аварии.
«Канализация по Садовой работает в штатном режиме. По дому — выясняют», — сказано в сообщении пресс-службы ЦУР, также сообщается о том, что пострадало имущество владельца полуподвального помещения здания. Между тем, зданию, построенному в 1928 году, ничего не угрожает.
Предварительной причиной аварии назвали закупорку канализации на магистральной и дворовой сети. Что касается подтопления здания, оно связано с дефектами внутридомовой сети.