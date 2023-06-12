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Естественная убыль населения Ростовской области в 2023 году сократилась на 37%

12 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
Естественная убыль населения Ростовской области в 2023 году сократилась на 37%
В Ростовской области за первые четыре месяца 2023 года снизились темпы убыли населения, информация об этом появилась на портале Росстат.

Федеральный орган статистики представил отчет о естественном движении населения с января по апрель 2023 года.

Согласно данным статистики, за первые четыре месяца текущего года рождаемость снизилась на 1,7% по отношению к показателям 2022 года. Вместо 10,47 тысячи детей родилось только 10,29 тысячи младенцев.

Положительную динамику демонстрирует показатель снижения смертности дончан. Если в 2022 году с января по апрель умерли почти 23,7 тысячи человек, то в этом году немногим больше 18,6 тысячи граждан. Смертность снизилась на 21,4%(5075 случаев гибели местных жителей).

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При этом показатели естественной убыли снизились на 37%. В 2022 году естественная убыль составляла более 13,2 тысячи человек, однако за аналогичный период текущего года показатель составил всего 8,3 тысячи жителей.

Однако Ростовская область по-прежнему остается лидером по убыли населения в Южном федеральном округе, опередив даже Краснодарский край, в котором проживает больше людей.

Ранее стало известно, что смертность населения Ростовской области сократилась почти на 25%.

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