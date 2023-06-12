Естественная убыль населения Ростовской области в 2023 году сократилась на 37%

Положительную динамику демонстрирует показатель снижения смертности дончан. Если в 2022 году с января по апрель умерли почти 23,7 тысячи человек, то в этом году немногим больше 18,6 тысячи граждан. Смертность снизилась на 21,4%(5075 случаев гибели местных жителей).