Естественная убыль населения Ростовской области в 2023 году сократилась на 37%

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Федеральный орган статистики представил отчет о естественном движении населения с января по апрель 2023 года.
Согласно данным статистики, за первые четыре месяца текущего года рождаемость снизилась на 1,7% по отношению к показателям 2022 года. Вместо 10,47 тысячи детей родилось только 10,29 тысячи младенцев.
Положительную динамику демонстрирует показатель снижения смертности дончан. Если в 2022 году с января по апрель умерли почти 23,7 тысячи человек, то в этом году немногим больше 18,6 тысячи граждан. Смертность снизилась на 21,4%(5075 случаев гибели местных жителей).
При этом показатели естественной убыли снизились на 37%. В 2022 году естественная убыль составляла более 13,2 тысячи человек, однако за аналогичный период текущего года показатель составил всего 8,3 тысячи жителей.
Однако Ростовская область по-прежнему остается лидером по убыли населения в Южном федеральном округе, опередив даже Краснодарский край, в котором проживает больше людей.
Ранее стало известно, что смертность населения Ростовской области сократилась почти на 25%.