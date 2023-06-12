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В Ростовской области заметили Вечный огонь нового поколения

12 июня 2023, 09:51
Фото: Тютина
В Ростовской области заметили Вечный огонь нового поколения
В Ростовской области в селе Вареновка вместо Вечного огня зажгли экран с его изображением, об этом сообщили в донском Telegram-канале.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что в селе Приморка вместо Вечного огня стали использовать экран телевизора, который транслировал изображение пламени.

Тогда это вызвало серьезный резонанс и привлекло внимание федеральных органов власти, которые поручили обеспечить мемориалы бесплатным газом.

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Однако в понедельник, 12 июня, Telegram-канал «Тютина» объявил, что получил фото от читателя с аналогичным Вечным огнем в селе Вареновка, расположенном неподалеку от Приморки.

На фотографии изображен небольшой мемориал с фигурой солдата, стелой, списком имен павших воинов, а также небольшим экраном, подключенным к постаменту у ног солдата. На экране транслируется изображение Вечного огня.

«Занятно — на производство этого экрана и питание его электроэнергией уходит куда больше газа, чем на огонёк», — прокомментировали увиденное читатели.

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