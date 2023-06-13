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Не снится больше берег турецкий
В Ассоциации туроператоров России заявили, что неделя отдыха в Турции на двоих обойдется россиянам в 150-200 тысяч рублей. Семье из четырех человек за поездку придется отдать более 250 тысяч рублей. При этом, по итогам первого квартала этого года, средняя зарплата в России составила лишь 39 652 рубля. Чтобы отправиться на отдых в Турцию, большинству россиян придется отдать весь свой доход почти за три месяца.
Рост цен на туры в Турцию обусловлен высоким спросом. Турпоток туда увеличился на 142%. Только в первом квартале этого года билеты в Турцию россияне покупали в 1,5 раза чаще, чем годом ранее.
Популярные Эмираты
Эксперты все чаще называют Объединенные Арабские Эмираты главным конкурентом Турции в борьбе за российских туристов. К тому же в мае цены на отдых там упали на 9%.
Вопреки стереотипам, самым популярными городом для отдыха там является не Дубай, а Рас-аль-Хайма и Фуджейра. Вместе с тем цены на отдых в Эмиратах нельзя назвать демократичными. Удешевление туров просто вывело отдых в ОАЭ на один и тот же ценовой уровень с Турцией.
Стоит учитывать и специфические особенности страны. Лето — не лучшее время для отдыха в Эмиратах. Средняя температура воздуха там в это время года может достигать +45 градусов, что является непривычным даже для жителей большинства регионов юга России.
Дефицитный Египет
Самой популярной страной для отдыха этой зимой для россиян стал Египет. Однако турпоток туда увеличился не только за счет российских туристов. Египет популярен и среди отдыхающих из Европы.
Например, прошлым летом больше всего туристов туда прибыло из Германии — 1,16 миллиона человек. Россиян при этом было куда меньше — 974 тысячи человек. Из-за этого местные отельеры столкнулись со сложной проблемой — у них просто закончились места.
Из-за высокого спроса вырос и ценник на туры. Сейчас он вполне сопоставим с турецким. Однако того же уровня комфорта и услуг за те же деньги, что и в Турции, ожидать от египетских отельеров не стоит.
Российские курорты
Сэкономить, отправившись на летний отдых в российские курорты, вряд ли получится. Цены там также высоки, как и в Турции. Однако сервис явно будет уступать зарубежному.
Единственной альтернативой низкобюджетного отдыха может стать Крым. К началу лета там раскупили примерно 20-30% номерного фонда. Для сравнения — места в популярных отелях Краснодарского края закончились уже в мае.
Однако, выбирая для отдыха Крым, туристам стоит учитывать отсутствие авиасообщения, досмотр и многокилометровые пробки на Крымском мосту, а теперь и разрушенную плотину на Каховской ГЭС.
«Новые известия» отмечают, что выгодных альтернатив отдыху в Турции у россиян практически нет. Разве что — палаточный отдых или дача. Однако можно поискать экзотичные варианты отдыха — например, пляжи Приморского края.