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Какие зарубежные туры выгодней выбрать ростовчанам этим летом

12 июня 2023, 21:00
Фото: Mitch Altman/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Какие зарубежные туры выгодней выбрать ростовчанам этим летом
Отдых в Турции в этом году подорожал до рекордных 150-200 тысяч рублей. «Новые известия» разобрались, какие альтернативы предлагают другие туроператоры и можно ли сэкономить, отправившись в отпуск внутри страны.

Не снится больше берег турецкий

В Ассоциации туроператоров России заявили, что неделя отдыха в Турции на двоих обойдется россиянам в 150-200 тысяч рублей. Семье из четырех человек за поездку придется отдать более 250 тысяч рублей. При этом, по итогам первого квартала этого года, средняя зарплата в России составила лишь 39 652 рубля. Чтобы отправиться на отдых в Турцию, большинству россиян придется отдать весь свой доход почти за три месяца.

Рост цен на туры в Турцию обусловлен высоким спросом. Турпоток туда увеличился на 142%. Только в первом квартале этого года билеты в Турцию россияне покупали в 1,5 раза чаще, чем годом ранее.

Не снится больше берег турецкийНе снится больше берег турецкий
Не снится больше берег турецкий
Фото: Matt @ PEK/cc by sa 2.0/flickr.com
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Популярные Эмираты

Эксперты все чаще называют Объединенные Арабские Эмираты главным конкурентом Турции в борьбе за российских туристов. К тому же в мае цены на отдых там упали на 9%.

Вопреки стереотипам, самым популярными городом для отдыха там является не Дубай, а Рас-аль-Хайма и Фуджейра. Вместе с тем цены на отдых в Эмиратах нельзя назвать демократичными. Удешевление туров просто вывело отдых в ОАЭ на один и тот же ценовой уровень с Турцией.

Стоит учитывать и специфические особенности страны. Лето — не лучшее время для отдыха в Эмиратах. Средняя температура воздуха там в это время года может достигать +45 градусов, что является непривычным даже для жителей большинства регионов юга России.

Популярные ЭмиратыПопулярные Эмираты
Популярные Эмираты
Фото: Iwona Rege/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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Дефицитный Египет

Самой популярной страной для отдыха этой зимой для россиян стал Египет. Однако турпоток туда увеличился не только за счет российских туристов. Египет популярен и среди отдыхающих из Европы.

Например, прошлым летом больше всего туристов туда прибыло из Германии — 1,16 миллиона человек. Россиян при этом было куда меньше — 974 тысячи человек. Из-за этого местные отельеры столкнулись со сложной проблемой — у них просто закончились места.

Из-за высокого спроса вырос и ценник на туры. Сейчас он вполне сопоставим с турецким. Однако того же уровня комфорта и услуг за те же деньги, что и в Турции, ожидать от египетских отельеров не стоит.

Дефицитный ЕгипетДефицитный Египет
Дефицитный Египет
Фото: Ebief/cc by sa/wikimedia.org
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Российские курорты

Сэкономить, отправившись на летний отдых в российские курорты, вряд ли получится. Цены там также высоки, как и в Турции. Однако сервис явно будет уступать зарубежному.

Единственной альтернативой низкобюджетного отдыха может стать Крым. К началу лета там раскупили примерно 20-30% номерного фонда. Для сравнения — места в популярных отелях Краснодарского края закончились уже в мае.

Однако, выбирая для отдыха Крым, туристам стоит учитывать отсутствие авиасообщения, досмотр и многокилометровые пробки на Крымском мосту, а теперь и разрушенную плотину на Каховской ГЭС.

«Новые известия» отмечают, что выгодных альтернатив отдыху в Турции у россиян практически нет. Разве что — палаточный отдых или дача. Однако можно поискать экзотичные варианты отдыха — например, пляжи Приморского края.

Однако можно поискать экзотичные варианты отдыха — например, пляжи Приморского края. Однако можно поискать экзотичные варианты отдыха — например, пляжи Приморского края.
Однако можно поискать экзотичные варианты отдыха — например, пляжи Приморского края.
Фото: 1MI
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