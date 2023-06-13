В Ассоциации туроператоров России заявили, что неделя отдыха в Турции на двоих обойдется россиянам в 150-200 тысяч рублей. Семье из четырех человек за поездку придется отдать более 250 тысяч рублей. При этом, по итогам первого квартала этого года, средняя зарплата в России составила лишь 39 652 рубля. Чтобы отправиться на отдых в Турцию, большинству россиян придется отдать весь свой доход почти за три месяца.