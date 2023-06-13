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Климатолог Иошпа объяснил причину частых и мощных ветров в Ростове

13 июня 2023, 07:14
Фото: Johnny McClung/unsplash.com
Климатолог Иошпа объяснил причину частых и мощных ветров в Ростове
За последние годы в Ростове увеличилась сила ветра, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа заявил газете «Молот», что в Ростове за последние несколько лет увеличилась сила ветра. В целом по региону также участились сгонные и нагонные явления в водоемах.

Эксперт объяснил это изменением циркуляции воздушных масс. Субтропические воздушные массы в умеренном климате Ростовской области сталкиваются с более холодным воздухом. Из-за их противоборства и появляются интенсивные ветра.

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Циркуляция воздушных масс влияет и на осадки в регионе. Именно из-за этих явлений Ростов стало чаще накрывать мощными ливнями, добавил климатолог.

Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал в Ростове-на-Дону не слишком жаркое лето.

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