Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Климатолог Александр Иошпа заявил газете «Молот», что в Ростове за последние несколько лет увеличилась сила ветра. В целом по региону также участились сгонные и нагонные явления в водоемах.
Эксперт объяснил это изменением циркуляции воздушных масс. Субтропические воздушные массы в умеренном климате Ростовской области сталкиваются с более холодным воздухом. Из-за их противоборства и появляются интенсивные ветра.
Циркуляция воздушных масс влияет и на осадки в регионе. Именно из-за этих явлений Ростов стало чаще накрывать мощными ливнями, добавил климатолог.
Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал в Ростове-на-Дону не слишком жаркое лето.