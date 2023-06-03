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Климатолог Иошпа спрогнозировал в Ростове-на-Дону не слишком жаркое лето

3 июня 2023, 05:41
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в этом году не стоит ждать очень жаркого лета, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Вначале синоптики предполагали, что из-за выпавшего в начале зимы снега будет жаркое лето. Но потом прогнозы изменились и местных жителей призвали не бояться засухи.

Иошпа рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что при составлении прогнозов синоптики берут данные за прошлые периоды. Если год повторяется с другим по нескольким метеоявлениям, то ожидается, что лето или зима у них будут похожи.

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«Однако 2023-й год ни на что не похож. Я не скажу, что лето будет очень жаркое — +43 градусов в тени ждать не стооит. Но в тоже время оно не будет и ниже климатической нормы», — уточнил эксперт.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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