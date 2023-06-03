Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Вначале синоптики предполагали, что из-за выпавшего в начале зимы снега будет жаркое лето. Но потом прогнозы изменились и местных жителей призвали не бояться засухи.
Иошпа рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что при составлении прогнозов синоптики берут данные за прошлые периоды. Если год повторяется с другим по нескольким метеоявлениям, то ожидается, что лето или зима у них будут похожи.
«Однако 2023-й год ни на что не похож. Я не скажу, что лето будет очень жаркое — +43 градусов в тени ждать не стооит. Но в тоже время оно не будет и ниже климатической нормы», — уточнил эксперт.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.