Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Ростовский юрист Владислав Бирюков, по прозвищу «Синяя борода», получивший 16 лет тюрьмы за убийство жены, отправился в зону СВО. Брат Бирюкова рассказал «Блокноту», что сейчас юрист находится в госпитале после ранения в руку, однако после реабилитации намерен снова вернуться на фронт. Местонахождение Бирюкова в настоящее время является гостайной.
Новость об этом не обрадовала родственников убитой Бирюковым жены. Они возмущены тем, что тот оказался на свободе и теперь не обязан выплачивать два миллиона рублей компенсации. Также родители убитой заявили, что Бирюков не выплачивает алименты сыну, которого теперь воспитывают дедушка и бабушка. Родственники полагают, что после выхода убийцы на свободу они не находятся в безопасности.
Напомним, Бирюков совершил жестокое убийство жены в конце 2021 года. В своем гараже он несколько раз ударил ее молотком, после чего с помощью кляпа задушил. После этого вместе с другом юрист отвез тело жены в лес, где опалил его из горелки.