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Осужденный на 16 лет за убийство жены ростовский юрист отправился из колонии на СВО

13 июня 2023, 08:03
Фото: mil.ru
Убивший жену ростовский юрист отправился из колонии в зону спецоперации
Осужденный на 16 лет ростовский юрист Владислав Бирюков отправился в зону СВО, пишут СМИ.

Ростовский юрист Владислав Бирюков, по прозвищу «Синяя борода», получивший 16 лет тюрьмы за убийство жены, отправился в зону СВО. Брат Бирюкова рассказал «Блокноту», что сейчас юрист находится в госпитале после ранения в руку, однако после реабилитации намерен снова вернуться на фронт. Местонахождение Бирюкова в настоящее время является гостайной.

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Новость об этом не обрадовала родственников убитой Бирюковым жены. Они возмущены тем, что тот оказался на свободе и теперь не обязан выплачивать два миллиона рублей компенсации. Также родители убитой заявили, что Бирюков не выплачивает алименты сыну, которого теперь воспитывают дедушка и бабушка. Родственники полагают, что после выхода убийцы на свободу они не находятся в безопасности.

Напомним, Бирюков совершил жестокое убийство жены в конце 2021 года. В своем гараже он несколько раз ударил ее молотком, после чего с помощью кляпа задушил. После этого вместе с другом юрист отвез тело жены в лес, где опалил его из горелки.

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