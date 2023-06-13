Новость об этом не обрадовала родственников убитой Бирюковым жены. Они возмущены тем, что тот оказался на свободе и теперь не обязан выплачивать два миллиона рублей компенсации. Также родители убитой заявили, что Бирюков не выплачивает алименты сыну, которого теперь воспитывают дедушка и бабушка. Родственники полагают, что после выхода убийцы на свободу они не находятся в безопасности.