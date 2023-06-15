Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Сегодня в Ростовской области запустят движение по обходу Аксая. Ранее сообщалось, что на мероприятии будет присутствовать президент Владимир Путин. Однако 1рнд уточняет, что глава государства откроет движение по новой дороге дистанционно.
Не будет присутствовать на мероприятии и губернатор Василий Голубев. Сейчас он находится в Петербурге на международном экономическом форуме.
Открытие обхода Аксая в Ростовской области должно облегчить транспортный коллапс на трассе М-4 «Дон», возникающий ежегодно во время летнего сезона.