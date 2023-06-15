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Путин дистанционно откроет обход Аксая в Ростовской области

15 июня 2023, 09:32. Обновлено в 09:34
Фото: Правительство Ростовской области
Обход Аксая в Ростовской области
Президент Владимир Путин дистанционно запустит движение по обходу Аксая в Ростовской области, пишут СМИ.

Сегодня в Ростовской области запустят движение по обходу Аксая. Ранее сообщалось, что на мероприятии будет присутствовать президент Владимир Путин. Однако 1рнд уточняет, что глава государства откроет движение по новой дороге дистанционно.

Обход Аксая откроют в Ростовской области уже 15 июня
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Не будет присутствовать на мероприятии и губернатор Василий Голубев. Сейчас он находится в Петербурге на международном экономическом форуме.

Открытие обхода Аксая в Ростовской области должно облегчить транспортный коллапс на трассе М-4 «Дон», возникающий ежегодно во время летнего сезона.

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