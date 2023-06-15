Напомним, ранее на участке хотели построить многоэтажное здание, однако застройщик не смог получить для этого разрешение. Затем напротив отеля «Амакс» уже власти планировали реконструировать фонтан «Чаша». В конечном итоге участок продали бизнесвумен Зухре Бугровой. Она заявила о строительстве там торговой площадки. Фонтан «Чаша» же решили построить неподалеку.