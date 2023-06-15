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Строительная техника появилась рядом с отелем «Амакс» в Ростове

15 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI
Строительная техника начала работать рядом с отелем "Амакс" на площади Ленина в Ростове
Строительная техника начала работать рядом с отелем «Амакс» на площади Ленина в Ростове, рассказали очевидцы.

Жители Ростова рассказали «Дон 24» о появлении строительной техники на площади Ленина рядом с отелем «Амакс». Очевидцы сообщают, что в котловане работают экскаватор и самосвал. Присутствуют на месте и несколько строителей.

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Ростовчане предполагают, что на Ленина началось строительство нового торгового центра. Однако официальных заявлений на этот счет пока не поступало.

Напомним, ранее на участке хотели построить многоэтажное здание, однако застройщик не смог получить для этого разрешение. Затем напротив отеля «Амакс» уже власти планировали реконструировать фонтан «Чаша». В конечном итоге участок продали бизнесвумен Зухре Бугровой. Она заявила о строительстве там торговой площадки. Фонтан «Чаша» же решили построить неподалеку.

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