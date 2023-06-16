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Жители Краснодара просят властей отчитаться о состоянии подвалов домов на случай ЧС

16 июня 2023, 05:25
Фото: pxhere.com
Жители Краснодара просят властей отчитаться о состоянии подвалов домов на случай ЧС
Жители Юбилейного микрорайона Краснодара готовят официальное обращение в Государственную жилищную инспекцию, касающееся состояния подвалов многоквартирных домов, рассказал местный общественник Виталий Черкасов.

В тексте запроса к начальнику ведомства Диане Трушковой краснодарцы просят прояснить, насколько подвальные помещения в краевой столице пригодны для использования их в качестве укрытий на случай чрезвычайных ситуаций.

Еще в октябре прошлого года Госжилинспекция направила руководителям УК предписание с требованиями освободить подвалы от хлама, провести в них дезинфекцию и дератизацию, а также проверить работу вентиляции и освещения. Также предписывалось обеспечить оперативный беспрепятственный доступ граждан в помещения.

Автор инициативы Виталий Черкасов отмечает, что в свете последних тревожных событий люди хотят понимать, имеется ли у них возможность укрыться в безопасном месте. По его словам, сейчас на подвалах висят замки, а ключи находятся неизвестно у кого. На помещениях нет телефонов и указания ответственных лиц.

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Активист подчеркивает, что в 2022 году в Краснодаре было потрачено почти полмиллиарда рублей на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и городского управления гражданской защиты, но люди до сих пор не знают, в каком состоянии подвалы их многоэтажек и каким образом туда попасть.

«У жителей многоквартирных домов Юбилейного микрорайона имеются серьёзные опасения, что все эти необходимые мероприятия вообще не проводились», — сказано в тексте обращения краснодарцев в ГЖИ.

В связи жители просят ГЖИ отчитаться о том, как на данный момент обстоит ситуация с выполнением поручения ведомства, и сообщить информацию об актуальном состоянии помещений. К обращению подключились уже около 40 многоквартирных домов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области раскрыли список мест, где можно найти укрытия в случае ЧС.

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