Активист подчеркивает, что в 2022 году в Краснодаре было потрачено почти полмиллиарда рублей на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и городского управления гражданской защиты, но люди до сих пор не знают, в каком состоянии подвалы их многоэтажек и каким образом туда попасть.