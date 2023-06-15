«На лодке»: жители Краснодара 15 лет пытаются избавиться от «моря» на Аксайской улице

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По ее словам, до строительства в 2009 году коллектора по ливневым сетям на улице Российской проблем у жителей Аксайской не было. Однако из-за неправильного проектирования и отсутствия подключения к системе начались подтопления. После мощных дождей вода с Российской потоком стекает в городок, не успевая «добежать» от одной канализации к другой. Смешиваясь с канализационными стоками, она источает неприятный запах и становится рассадником различных заболеваний.
В дождливую погоду люди с трудом выбираются на работу, а старики и дети не могут даже выйти во двор прогуляться. Высота воды составляет до 60 сантиметров, поэтому местный житель периодически перевозит людей по двору на лодке. У каждого жильца этого двора также есть пара резиновых сапог.
По словам председателя ТСЖ, из-за постоянной влажности от домов уже отходит отмостка, земля оседает, а также трескается асфальт. Во время последнего подтопления около 10 машин получили гидроудар.
«До остановки не дойти, такси не вызвать, хлеб не купить, мусор не выбросить! Сколько это будет продолжаться?», — сетует жительница проблемного двора.
Устранить последствия «потопа» не могут даже коммунальщики, приходится вызывать МЧС. Из-за большого количества воды откачка продолжается несколько суток с помощью четырех насосов. При этом специалистов приходится чуть ли не умолять приехать, иногда по несколько дней, добавляет Геращенко.
По словам местных жителей, администрация не хочет разбираться с подтоплением в городке, а считает, что это проблема жильцов. Сейчас краснодарцы собирают необходимые документы для подключения к ливневке и надеются, что их проблема наконец решится.
«Нас уверяли, что после строительства коллектора дома подключат, но обещания продолжаются около 15 лет. Это бездействие я не понимаю. Наверное, проще каждый раз МЧС вызывать, чем трубы проложить», — с иронией говорит Анжела.