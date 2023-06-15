«На лодке»: жители Краснодара 15 лет пытаются избавиться от «моря» на Аксайской улице

По ее словам, до строительства в 2009 году коллектора по ливневым сетям на улице Российской проблем у жителей Аксайской не было. Однако из-за неправильного проектирования и отсутствия подключения к системе начались подтопления. После мощных дождей вода с Российской потоком стекает в городок, не успевая «добежать» от одной канализации к другой. Смешиваясь с канализационными стоками, она источает неприятный запах и становится рассадником различных заболеваний.