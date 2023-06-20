Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Департамент транспорта Ростова проверил автобусы перевозчика ООО «Карат». Инспекция проходила на маршрутах №19, 44 и 50.
Чиновники нашли в автобусах ряд технических и санитарных нарушений. Например, в некоторых из них была нарушена целостность обивки сидений и чистота салона.
Перевозчику поручено усилить контроль за подвижным составом, чтобы предотвратить новые нарушения на маршрутах.
Ранее власти Ростова дали десять дней перевозчику «Янтарь-1», чтобы починить кондиционеры.