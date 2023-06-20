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Власти Ростова выявили нарушения на трех маршрутах перевозчика «Карат»

20 июня 2023, 12:15
Фото: Администрация Ростова
Ростовские власти проверили автобусы перевозчика "Карат"
Ростовские власти проверили автобусы перевозчика «Карат», сообщили в администрации города.

Департамент транспорта Ростова проверил автобусы перевозчика ООО «Карат». Инспекция проходила на маршрутах №19, 44 и 50.

Чиновники нашли в автобусах ряд технических и санитарных нарушений. Например, в некоторых из них была нарушена целостность обивки сидений и чистота салона.

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Перевозчику поручено усилить контроль за подвижным составом, чтобы предотвратить новые нарушения на маршрутах.

Ранее власти Ростова дали десять дней перевозчику «Янтарь-1», чтобы починить кондиционеры.

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