С 2018 года маршруты обслуживает ООО «ИПОПАТ-Юг», недавно переименованное в ООО «РТК». Однако на работу этого перевозчика регулярно жалуются ростовчане. Власти города также указывали на недовыпуск автобусов компанией, неработающие в них кондиционеры и многое другое.