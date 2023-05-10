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Маршруты №94 и №96 отдадут муниципальному перевозчику в Ростове

10 мая 2023, 18:13
Фото: 1MI
В Ростове маршруты №94 и №96 с августа отдадут муниципальному перевозчику
В Ростове маршруты №94 и №96 с августа отдадут муниципальному перевозчику, сообщается на портале «Ростовский городской транспорт».

В Ростове муниципальный перевозчик получил маршруты №94 и №96, которые связывают Сельмаш с Западным и Северным микрорайонами. С августа их будет обслуживать «Ростовпассажиртранс».

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С 2018 года маршруты обслуживает ООО «ИПОПАТ-Юг», недавно переименованное в ООО «РТК». Однако на работу этого перевозчика регулярно жалуются ростовчане. Власти города также указывали на недовыпуск автобусов компанией, неработающие в них кондиционеры и многое другое.

Более того ранее сообщалось, что в отношении ООО «РТК» возбуждено дело о банкротстве.

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