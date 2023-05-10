Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
В Ростове муниципальный перевозчик получил маршруты №94 и №96, которые связывают Сельмаш с Западным и Северным микрорайонами. С августа их будет обслуживать «Ростовпассажиртранс».
С 2018 года маршруты обслуживает ООО «ИПОПАТ-Юг», недавно переименованное в ООО «РТК». Однако на работу этого перевозчика регулярно жалуются ростовчане. Власти города также указывали на недовыпуск автобусов компанией, неработающие в них кондиционеры и многое другое.
Более того ранее сообщалось, что в отношении ООО «РТК» возбуждено дело о банкротстве.