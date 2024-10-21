АТП в Ростове

Водитель ударил и отобрал проездную карту у отца знаменитого шахматиста из Ростова

Водитель автобуса №65 ударил и отобрал проездную карту у пенсионера Александра Галкина, он является отцом чемпиона мира по шахматам из Ростова, пишет Don Mash.