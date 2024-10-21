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АТП в Ростове

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2024
Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта
21 октября 2024, 19:45
Перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове
26 марта 2024, 10:41
2023
На развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 млрд рублей в 2023 году
Инвестиции в пассажирские перевозки в 2023 году в Ростове составят 3,5 миллиарда рублей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
25 июля 2023, 11:24
Водитель ударил и отобрал проездную карту у отца знаменитого шахматиста из Ростова
Водитель автобуса №65 ударил и отобрал проездную карту у пенсионера Александра Галкина, он является отцом чемпиона мира по шахматам из Ростова, пишет Don Mash.
17 июля 2023, 08:47
Маршруты №94 и №96 отдадут муниципальному перевозчику в Ростове
В Ростове маршруты №94 и №96 с августа отдадут муниципальному перевозчику, сообщается на портале «Ростовский городской транспорт».
10 мая 2023, 18:13

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