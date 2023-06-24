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В Ростове опровергли слухи о дефиците социально значимых продуктов

24 июня 2023, 13:39
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
В Ростове опровергли слухи о дефиците социально значимых продуктов
В магазинах Ростова-на-Дону нет дефицита социально значимых продуктов, а также продуктов длительного хранения и туалетной бумаги, об этом сообщила собственный корреспондент RostovGazeta.

Напомним, днем в Ростове сообщили, что некоторые магазины стали ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки из-за многократно возросшего спроса среди горожан, встревоженных текущей обстановкой в южной столице.

Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru

Корреспондент издания, оказавшаяся на Станиславского, проверила, насколько верны слухи об опустошении полок продовольственных магазинов ростовчанами. Согласно наблюдениям корреспондента, в магазинах не наблюдается дефицита питьевой воды, сахара, соли, круп или консервов, хотя ростовчане активно покупают подсолнечное масло и муку. Несмотря на это, полки остаются полными, спрос на покупку туалетной бумаги также остался в пределах нормы.

Товары, которые пользуются популярностью у покупателейТовары, которые пользуются популярностью у покупателей
Товары, которые пользуются популярностью у покупателейТовары, которые пользуются популярностью у покупателей
Товары, которые пользуются популярностью у покупателей
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
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