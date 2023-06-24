Корреспондент издания, оказавшаяся на Станиславского, проверила, насколько верны слухи об опустошении полок продовольственных магазинов ростовчанами. Согласно наблюдениям корреспондента, в магазинах не наблюдается дефицита питьевой воды, сахара, соли, круп или консервов, хотя ростовчане активно покупают подсолнечное масло и муку. Несмотря на это, полки остаются полными, спрос на покупку туалетной бумаги также остался в пределах нормы.