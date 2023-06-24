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Вице-спикер Совета Федерации заявил, что мятеж в Ростове будет подавлен

24 июня 2023, 10:38
Фото: 1MI
Глава государства определился с отношением к мятежникам, заявил Константин Косачев.

К числу осудивших действия ЧВК «Вагнер» присоединился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В своем Телеграм-канале он заявил, что мятеж в Ростове-на-Дону обязательно будет подавлен.

«Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен. Нет никаких сомнений в победе России», — заявил Косачев.

Он добавил, что Владимир Путин в своем видеообращении «расставляет все точки над „и“», а действия Евгения Пригожина и его сторонников — это государственная измена.

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