Вице-спикер Совета Федерации заявил, что мятеж в Ростове будет подавлен

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
К числу осудивших действия ЧВК «Вагнер» присоединился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В своем Телеграм-канале он заявил, что мятеж в Ростове-на-Дону обязательно будет подавлен.
«Нет никаких сомнений, что мятеж будет подавлен. Нет никаких сомнений в победе России», — заявил Косачев.
Он добавил, что Владимир Путин в своем видеообращении «расставляет все точки над „и“», а действия Евгения Пригожина и его сторонников — это государственная измена.