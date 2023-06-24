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Telegram-каналы: источники сообщили о работе авиации на М-4, данные не подтверждены

24 июня 2023, 08:54
Фото: 1MI
По федеральной трассе «начала работать авиация», сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Официально информацию ни одно ведомство не подтверждало.

В Ростовской области фронтовая авиация «начала работать по трассе М-4». Об этом без ссылки на источники сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», освещающий ход специальной военной операции. Официально информация не подтверждена.

Ранее стало известно, что силы ЧВК «Вагнер» якобы взяли под контроль Ростов-на-Дону и попытались войти еще в несколько городов на западе России. Владимир Путин назвал ситуацию сложной.

Информация уточняется.

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