Telegram-каналы: источники сообщили о работе авиации на М-4, данные не подтверждены

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В Ростовской области фронтовая авиация «начала работать по трассе М-4». Об этом без ссылки на источники сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», освещающий ход специальной военной операции. Официально информация не подтверждена.
Ранее стало известно, что силы ЧВК «Вагнер» якобы взяли под контроль Ростов-на-Дону и попытались войти еще в несколько городов на западе России. Владимир Путин назвал ситуацию сложной.
Информация уточняется.