Автодор снял ограничения на трассах Ростовской области

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Напомним, 24 июня в Ростовской области был введен запрет на свободный проезд личных автомобилей. Проезжать разрешалось только спецтехнике и машинам экстренных служб.
На данный момент все ограничения сняты в Ростовской области. Однако они еще сохраняются на трассе М-4 Дон в Московской и Тульской областях.
Ранее жители Миллерово пожаловались на то, что магазинах закончился хлеб. Связано это было с перекрытием трассы М-4.