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Автодор снял ограничения на трассах Ростовской области

25 июня 2023, 05:17
Фото: 1MI
Автодор снял ограничения на трассах Ростовской области
Все введенные накануне ограничения по проезду транспортных средств сняты в России и в том числе в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

Напомним, 24 июня в Ростовской области был введен запрет на свободный проезд личных автомобилей. Проезжать разрешалось только спецтехнике и машинам экстренных служб.

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На данный момент все ограничения сняты в Ростовской области. Однако они еще сохраняются на трассе М-4 Дон в Московской и Тульской областях.

Ранее жители Миллерово пожаловались на то, что магазинах закончился хлеб. Связано это было с перекрытием трассы М-4.

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