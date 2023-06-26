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Торты и печенье перестали дорожать в Ростовской области

26 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI
В Ростовской области замедлился рост цен на ряд продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе ЦБ.

На прилавках в регионе стало больше живой и охлажденной рыбы, из-за чего замедлился годовой рост цен. Дело в том, что местные хозяйства нарастили производство по сравнению с минувшим годом.

Кроме того, замедлился рост цен на печенье, кексы, рулеты и торты, так как стала дешевле мука. А причиной назвали рекордный урожай зерна в прошлом году.

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За это время упали в цене апельсины, лимоны, яблоки, груши и виноград из-за поставщиков, которые сумели наладить логистику.

Ранее клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области.

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