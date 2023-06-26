Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На прилавках в регионе стало больше живой и охлажденной рыбы, из-за чего замедлился годовой рост цен. Дело в том, что местные хозяйства нарастили производство по сравнению с минувшим годом.
Кроме того, замедлился рост цен на печенье, кексы, рулеты и торты, так как стала дешевле мука. А причиной назвали рекордный урожай зерна в прошлом году.
За это время упали в цене апельсины, лимоны, яблоки, груши и виноград из-за поставщиков, которые сумели наладить логистику.
Ранее клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области.