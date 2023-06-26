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Вассерман заявил, что Евгений Пригожин выбрал наихудший сценарий мятежа в Ростове

26 июня 2023, 20:57
Фото: vassermans.ru
Независимо от того, какие заявления сейчас делает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, он выбрал наихудший сценарий развития событий, организовав мятеж, и добился прямо противоположной цели касаемо кадровых перестановок военного руководства страны, сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам политика, отсутствие потерь в подразделениях ЧВК «Вагнер» говорит о том, что Пригожина всерьез никто не останавливал.

«Ни полиция, ни внутренние войска не располагали средствами для остановки группы. Но если бы Минобороны хотело, привлекло бы вооружение, против которого ЧВК вряд ли смогли бы что-то сделать», — отмечает депутат.

Вассерман считает, что несмотря на конфликт с Минобороны, бизнесмен должен был хорошо осознавать последствия своих действий. Но даже если не понимал, это его не оправдывает и не освобождает от ответственности, добавил он.

Собеседник считает, глава ЧВК «Вагнер» добился цели прямо противоположной той, которую хотел. По его словам, президент России ничего не делает по принуждению. Поэтому даже если у него были какие-то сомнения по части эффективности работы Шойгу и Герасимова, теперь он еще долго не будет их «менять».

«Так что совершенно независимо от того, что Пригожин сейчас говорит, действовал он наихудшим образом из всех, какие были в тот момент в его распоряжении», — заключил Вассерман.

Ранее Вассерман заявил о возможных провокациях в Ростове из-за действий ЧВК «Вагнер».

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