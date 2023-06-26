Вассерман заявил, что Евгений Пригожин выбрал наихудший сценарий мятежа в Ростове

Собеседник считает, глава ЧВК «Вагнер» добился цели прямо противоположной той, которую хотел. По его словам, президент России ничего не делает по принуждению. Поэтому даже если у него были какие-то сомнения по части эффективности работы Шойгу и Герасимова, теперь он еще долго не будет их «менять».