rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Изображение материала

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града до 30 июня

29 июня 2023, 10:57
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града до 30 июня
В Ростовской области с четверга, 29 июня, может испортиться погода и начнется град, сообщили в региональном УМЧС.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 29 и 30 июня. Испортиться погодные условия могут уже днем в четверг.

Ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду. Жителей региона призвали быть внимательными в этот период.

Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
Узнать подробнее

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха составит 25 градусов. А на выходных воздух может прогреться до 30 градусов.

Напомним, что улицу Малиновского перекрыли из-за ливня с градом в Ростове 29 июня.

Читайте также:
Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 маяИз-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовностиБолее 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ливни в Ростове#Град в Ростове#Осадки в Ростове#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04