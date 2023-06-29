Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В регионе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 29 и 30 июня. Испортиться погодные условия могут уже днем в четверг.
Ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду. Жителей региона призвали быть внимательными в этот период.
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха составит 25 градусов. А на выходных воздух может прогреться до 30 градусов.
Напомним, что улицу Малиновского перекрыли из-за ливня с градом в Ростове 29 июня.