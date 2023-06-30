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Донским льготникам до октября дали время выбрать бесплатный проезд или компенсацию

30 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI
Донским льготникам до октября дали время выбрать бесплатный проезд или компенсацию
В Ростовской области льготникам до октября нужно определиться — выбрать бесплатный проезд в транспорте или компенсацию, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области принимают заявления от граждан, у которых есть льготы, они могут выбрать, получать каждый месяц деньги или пользоваться правом на бесплатный проезд в течение следующего года.

Заявление, паспорт и документ, подтверждающий льготный статус, нужно предоставить в МФЦ или орган социальной защиты населения по месту жительства до 1 октября 2023 года.

Перевозчикам компенсируют траты за проезд льготников в Ростовской области
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Льготные проездные карты будут выдавать после этого срока, они начнут действовать с января 2024 года. Аналогично и с выплатами — их назначат со следующего года.

Ранее стало известно, что перевозчикам компенсируют траты за проезд льготников в Ростовской области.

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