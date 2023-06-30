Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Ростовской области принимают заявления от граждан, у которых есть льготы, они могут выбрать, получать каждый месяц деньги или пользоваться правом на бесплатный проезд в течение следующего года.
Заявление, паспорт и документ, подтверждающий льготный статус, нужно предоставить в МФЦ или орган социальной защиты населения по месту жительства до 1 октября 2023 года.
Льготные проездные карты будут выдавать после этого срока, они начнут действовать с января 2024 года. Аналогично и с выплатами — их назначат со следующего года.
Ранее стало известно, что перевозчикам компенсируют траты за проезд льготников в Ростовской области.